إيلون ماسك لبوتين: أتحداك في "قتال رجل لرجل"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تحدى الملياردير إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، ليخوض معه ”قتال رجل لرجل“ بشأن أوكرانيا التي تشهد هجوما واسعا للجيش الروسي منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وكتب مؤسس شركة ”سبايس إكس“ المعروف بأطواره الغريبة، على تويتر ”أتحدى فلاديمير بوتين بأن يخوض معي قتال رجل لرجل حول موضوع أوكرانيا“، دون أن يحدد الشكل الذي ستتخذه هذه المبارزة.

وسأل في رسالة أخرى باللغة الروسية متوجها إلى حساب الكرملين الرسمي على تويتر ”هل تقبل هذا القتال؟“

وردا على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة، أكد إيلون ماسك أنه ”جاد تماما“ في ما يقول.

وكان الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، قد دعم كييف بعيد انطلاق الغزو الروسي، وغرّد مطلع الشهر الحالي، قائلا ”اصمدي يا أوكرانيا“، موجها في الوقت نفسه رسالة ”صداقة إلى الشعب الروسي العظيم الذي لا يريد“ الحرب، وفق تعبيره.

كما استجاب إيلون ماسك لطلب مساعدة من مسؤول أوكراني من خلال تفعيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ”ستارلينك“ في أوكرانيا وإرسال معدات إلى هناك للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرضت لهجمات عسكرية روسية.

واعتاد الملياردير على إثارة الجدل على تويتر حيث يضم حسابه أكثر من 77 مليون متابع.

وفي شباط/فبراير، اتهم ماسك الهيئة المشرفة على البورصة التي فرضت عليه عقوبات في السنوات الماضية، بالسعي لإسكات حريته في التعبير.

وشبّه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ“أدولف هتلر“ في رسالة دعم لمعارضي القيود الصحية التي تفرضها الحكومة، قبل أن يحذف هذا المنشور.

وفي سياق متصل، نفى الكرملين، اليوم الإثنين، أن تكون روسيا قد طلبت مساعدة عسكرية من الصين، في خضم الهجوم على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”روسيا قادرة بإمكانياتها الخاصة على مواصلة العملية“، حسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وذكرت صحيفتا ”فايننشال تايمز“ و“واشنطن بوست“، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريا.

وأشارت ”واشنطن بوست“ إلى أن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف عن هوياتهم، لم يذكروا نوع الأسلحة التي طلبتها روسيا أو كيف كان رد الصين.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان، ومجموعة من القضايا الأخرى.