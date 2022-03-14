فرنسيان يرفعان علم أوكرانيا فوق فيلا لصهر بوتين السابق

ألقت السلطات الفرنسية اليوم الإثنين، القبض على اثنين من مواطنيها، بعد قيامهما باختراق فيلا على شاطئ البحر تعود ملكيتها لكيريل شامالوف، الصهر السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهر على موقع ”يوتوب“ فيديو يصور رجلا يلوح بالعلم الأوكراني على سطح المبنى الموجود في منتجع بياريتز الفرنسي على سواحل المحيط الأطلسي.

ويصور أحد الفيديوهات المنزل من الداخل، وكان أحد الرجلين يقول في التعليق: ”هذا المنزل تم شراؤه بالأموال التي سرقها بوتين، والمافيا التابعة لبوتين، من الشعب الروسي، ومن الشعوب المضطهدة من طرف روسيا بوتين“.

وفي فيديو آخر، ظهرت تعليقات مكتوبة من قبيل ”النصر لبياريتز، الاستيلاء على قصر بوتين“، و“منزل الشعب مستعد لاستقبال اللاجئين الفارين من نظام بوتين“.

واعترف الرجلان المعارضان لنظام بوتين، أنهما دخلا البناية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأحدهما يدعى بيير هافنر، وهو المعروف بانتمائه لحركة السترات الصفراء، حسب موقع ”20 مينوت“ الفرنسي.

وذكرت النيابة العام بمنطقة بايون، أنه تم فتح تحقيق رسمي بخصوص مداهمة المسكن الذي يملكه الملياردير الروسي كيريل شامالوف.

وتقدم وسائل الإعلام شامالوف على أنه كان زوجا لكاترينا بوتين، الابنة الصغرى لفلاديمير بوتين، في الفترة ما بين 2013 و 2018.

وتم استهداف عدد من الإقامات الخاصة بمقربين من الرئيس الروسي بمنتجع بياريتز الفرنسي العريق، منذ بداية الحرب بأوكرانيا.

ففي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي مثلا تعرضت للتخريب واجهة إقامة مطلة على البحر بالقرب من المنتجع تحمل اسم ”فيلا سوزانا“، وهي في ملكية ليودميلا بوتينا طليقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزوجها الحالي رجل الأعمال الروسي أرتور اوشيريتني، حيث كتبت على جدرانها وبوابتها عبارات سب وشتم للرئيس الروسي.

ويهتم الشعب الفرنسي بشكل كبير بالحرب الجارية في أوكرانيا وقد دفع عدد من الفنانين الروس الثمن، فمثلا أعلن مسرح الشانزيليزيه في باريس أنه ألغى مشاركة قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين في الموسم المقبل، كما أعلنت أوبرا باريس الوطنية حرصها على ”عدم الدخول في أي التزامات مع مؤسسات ثقافية روسية ولا مع الفنانين الروس الذين جاهروا بدعمهم للنظام“ الروسي.