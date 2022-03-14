مصدر: طائرة أبراموفيتش الخاصة في إسرائيل اليوم

قال مصدر مطلع إن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الخاضع لعقوبات موجودة في إسرائيل اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تقلع في وقت لاحق اليوم بعد مرور أقل من 24 ساعة على وصولها.

وأكد المصدر تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرة أبراموفيتش هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب في وقت متأخر أمس الأحد.

ولم تتمكن وكالة ”رويترز“ على الفور من التأكد مما إذا كان أبراموفيتش، الذي يحمل كذلك الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، كان على متن الطائرة.

وكان الملياردير الذي يملك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم ضمن سبعة من الأقلية الثرية المقربة من السلطة في روسيا أضيفوا إلى قائمة عقوبات بريطانية يوم الخميس في محاولة لعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقال مصدر من وزارة النقل البريطانية يوم الجمعة إن بريطانيا تتحرى عن طائرات أو مروحيات مملوكة للسبعة الذين فرضت عليهم عقوبات.

وينفي أبراموفيتش وجود علاقات وثيقة تربطه ببوتين.

وأظهر موقع لرصد رحلات الطيران طائرة مسجلة باسم ”إل.إكس-راي“ أقلعت من موسكو يوم الأحد.

وقال تلفزيون القناة 12 الإخبارية الإسرائيلي إن الطائرة كانت في تركيا قبل ذلك، ويتردد على نطاق واسع أن الطائرة إل.إكس-راي مملوكة لأبراموفيتش.

وفي محاولة لمنع الأثرياء الروس المقربين من السلطة من انتهاك العقوبات خفضت إسرائيل هذا الشهر الوقت المسموح للطائرات الخاصة بقضائه في مطاراتها إلى أقل من 24 ساعة.

وتسير إسرائيل، وهي من الوسطاء في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على حبل رفيع في علاقاتها مع موسكو القوة الرئيسية في سوريا المجاورة حيث كثيرا ما تهاجم مقاتلات إسرائيلية قوات متحالفة مع إيران.