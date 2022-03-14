لابيد: إسرائيل لن تكون وسيلة لتحايل روسيا على العقوبات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى سلوفاكيا، إن إسرائيل لن تكون سبيلا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأضاف بعد أن التقى وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك: ”تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة المطارات ووزارة الطاقة وجهات أخرى“.

وحث السفير الأوكراني في تل أبيب إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، على تكثيف دعمها لبلاده من خلال فرض عقوبات على موسكو وقبول المزيد من اللاجئين الأوكرانيين وإرسال معدات دفاعية.

وأدانت إسرائيل الغزو الروسي لأوكرانيا وقدمت لها مساعدات إنسانية، لكنها أبقت على اتصالاتها مع موسكو لتنسيق الضربات الجوية في سوريا، فضلا عن تأثيرها في المحادثات النووية التي تجريها الدول الكبرى مع إيران.

واجتمع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في الخامس من مارس/ آذار، كما تحدث أكثر من مرة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة للتوسط بين الجانبين.

وفي إفادة قال السفير الأوكراني يفجين كورنيتشوك للصحفيين في تل أبيب: ”ما ننتظره من إسرائيل في هذه اللحظة هو أن تنضم الحكومة (الإسرائيلية) إلى العقوبات التي فرضها حلفاؤها بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

وأضاف أنه طلب من إسرائيل أن تقبل المزيد من اللاجئين ”دون قيود“، خلال اجتماع مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد.

وقالت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إنها مستعدة لاستقبال خمسة آلاف لاجئ أوكراني والسماح لعشرين ألف أوكراني كانوا فيها قبل الغزو بالبقاء مؤقتا.

وقال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، يوم أمس الأحد، إن أوكرانيا تعمل مع إسرائيل وتركيا كوسيطين لوضع اللمسات الأخيرة على مكان وإطار عمل لمفاوضات سلام مع روسيا.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الرسمي: ”عندما يتم الاتفاق سيكون هناك اجتماع. أعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا“.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس السبت، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لبحث آفاق محادثات السلام لإنهاء الصراع مع روسيا.

جاء إعلان زيلينسكي في تغريدة على ”تويتر“، وقال أيضا إنه طلب من بينيت المساعدة في إطلاق سراح رئيس بلدية ماريوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته.