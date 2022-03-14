زعيم الشيشان قديروف يؤكد أنه موجود في أوكرانيا (فيديو)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجومًا في البلاد.

ونشر قديروف الذي تندد منظمات دولية غير حكومية بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في بلاده، مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر فيه بزي عسكري خلال مراجعته خططًا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها. غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وكتب قديروف ”قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب“، داعيا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام ”وإلا فسينتهي أمرها“.

وأضاف ”سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين“.

يحكم قديروف الشيشان بقبضة من حديد، وهو موال للكرملين ولديه ميليشيا شبه عسكرية تحت إمرته.

في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني عاصمة الشيشان تعج بجنود زعموا أنهم في طريقهم إلى أوكرانيا.

وتُتهم القوات الخاضعة لسيطرة قديروف بارتكاب انتهاكات كثيرة في الشيشان.

وكانت مشاهد مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل أظهرت رئيس الشيشان رمضان قديروف، في إقليم دونباس الذي اعترفت روسيا بانفصال جمهوريتين فيه هما دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا قبل تنفيذها العملية العسكرية في البلد المجاور.

وأكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، صحة المشاهد الدالة على تواجده في الشرق الأوكراني.

وأظهرت لقطات أخرى تم تداولها على تطبيق ”تلغرام“ قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني حول آخر مستجدات سير المعارك في دونيتسك، ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك. وقالت تقارير إن الرئيس الشيشاني قديروف يوجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

وأعلن قديروف، حليف موسكو الوثيق، قبل أيام، أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا.