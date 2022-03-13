فيديو متداول يدعي وجود الرئيس الشيشاني في أوكرانيا

تداول نشطاء مقطع فيديو يدعي وجود الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في أوكرانيا.

ويظهر الفيديو المتداول الذي نشرته قناة غروزني التلفزيونية الشيشانية على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي تيليغرام يوم الأحد، قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد سبعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.

ولم يوضح المنشور مكان أو زمان الاجتماع.

وقال زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تهاجم كييف.

وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كييف.

وكتب على حسابه على تيليغرام ”… ألم تشاهدوا الفيديو“.

ونشر قديروف الذي غالبا ما يصف نفسه بأنه ”جندي مشاة“ لبوتين مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف في إطار قوة الغزو الروسية.

ودأبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتهام فديروف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان لكنه ينفي هذه الاتهامات.

وخاضت موسكو حربين مع انفصاليين في الشيشان، وهي منطقة أغلب سكانها من المسلمين في جنوب روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991 لكنها ضخت منذ ذلك الحين مبالغ ضخمة من الأموال في المنطقة لإعادة بنائها ومنحت الرئيس رمضان قديروف قدرا كبيرا من الحكم الذاتي.

وما زالت العمليات العسكرية مستمرة في أوكرانيا، وسط تضييق القوات الروسية الخناق على كييف في محاولة للسيطرة عليها.

والسبت الماضي، تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنيًا، بينهم أتراك، للقصف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع ”تويتر“ إن ”الغزاة الروس قصفوا مسجد السلطان سليمان، وزوجته روكسولانا، في مدينة ماريوبول“.

وأضافت أن ”أكثر من 80 مدنيًا، بينهم أطفال، كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك“، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وكان مكتب رئيس بلدية مدينة ماريوبول، حضَّ،الجمعة، تركيا على إبلاغ روسيا بوقف تقدمها في المدينة، حيث يحاصر في مسجدها 86 مواطنًا تركيًا، بينهم 34 طفلًا.