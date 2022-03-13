وسائل إعلام أمريكية: روسيا طلبت عتادًا عسكريًا من الصين

ذكرت صحيفتا ”فايننشال تايمز“ و“واشنطن بوست“، الأحد، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريًا منذ غزوها لأوكرانيا، في 24 فبراير شباط.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور روما، الإثنين، للاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان، ومجموعة من القضايا الأخرى.

ونفى المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجيو علمه بما أوردته تلك التقارير، قائلا ”لم أسمع بذلك مطلقا“.

وقال المتحدث في بيان ”الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا“.

وأضاف ”الأولوية القصوى الآن هي منع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة“.

وامتنع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ إن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف عن هوياتهم لم يذكروا نوع الأسلحة التي طلبتها روسيا أو كيف كان رد الصين.

وفي ظل تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا، ألمح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى تغير ”جوهري“ بالموقف الروسي من محادثات السلام.

وفي مقابلات إعلامية نشرت أخيرًا، قال زيلينسكي، إن المحادثات المباشرة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”هي وحدها التي يمكن أن تنهي الحرب“.

وقالت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، إنه من غير المرجح أن يؤدي عقد قمة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إنهاء الحرب؛ نظرًا لأن هدف موسكو الحقيقي هو احتلال الجزء الشرقي من أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

ولفتت في تقرير نشرته، السبت، إلى أنه بعد أسبوعين من الحرب في أوكرانيا، أشار الكرملين إلى أنه ”منفتح“ لما دعا إليه زيلينسكي مرارًا، وهو قمة مع نظيره الروسي.

وتساءلت المجلة: ”لكن ما مدى استعداد بوتين للجلوس على طاولة المفاوضات مع نظيره الأوكراني؟ حتى الآن لم يعطِ بوتين نفسه أي إجابة صريحة“.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل غامض، يوم الجمعة، إن الاجتماع بين الزعيمين ”ممكن من ناحية المبدأ“ على الرغم من أنه سيتبع فقط المفاوضات التي يجريها مسؤولون من كييف وموسكو، والتي لم تسفر بعد عن انفراجة كبيرة.

وأضافت ”نيوزويك“ في تقريرها: ”ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن مثل هذا الاحتمال غير مرجح، فيما اعتبر دبلوماسي سابق أن هناك فرصة ضئيلة لأن تحدث قريبًا“.