تقرير عبري: وزير خارجية أوكرانيا رفض الرد على اتصالات من نظيره الإسرائيلي

كشف تقرير عبري، الأحد، عن رفض وزير الخارجية الأوكراني الرد على اتصالات وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي حاول الاتصال لمدة 5 أيام للتواصل معه، غير أن كل محاولاته باءت بالفشل، بسبب الغضب الأوكراني من الموقف الإسرائيلي.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أنه يوم الثلاثاء الماضي، اتصل مسؤولون كبار في الخارجية الإسرائيلية بمسؤولين من الخارجية في كييف، حيث أبلغوهم أن وزير الخارجية يائير لابيد، يريد التحدث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وقال الموقع العبري في تقريره، إن ”الجواب من كييف أن كوليبا كان مشغولاً بينما كان يستعد للتوجه إلى تركيا للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف“.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين كبار قولهم: إن ”وزارة الخارجية في كييف، أبلغتهم أنهم سيعودون للاتصال بالقدس، لكن حتى بعد 5 أيام لم يفعلوا ذلك“.

وأكد الموقع، أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها لابيد التحدث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني، وذلك بعد أسبوعين من بدء الحرب، في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وحسب الموقع العبري، الذي استند إلى مسؤولين أوكرانيين كبار، لم يتحدث وزير الخارجية الأوكراني ونظيره الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفق الموقع، قال مسؤول أوكراني كبير: إن ”كوليبا كان غاضباً لأن لابيد اتصل بوزير الخارجية الروسي لافروف في الأسابيع التي سبقت الحرب، ولم يتحدث معه“.

وعشية الغزو الروسي، زار نائب وزير خارجية أوكرانيا إسرائيل، حيث اجتمع مع لابيد، لفترة وجيزة ودعاه خلالها إلى زيارة كييف، أجاب لابيد آنذاك أنه سيفكر في الأمر، لكنه لم يعد إلى الأوكرانيين، ولم يحب الأوكرانيين ذلك أيضًا، حسب التقرير العبري.

وأوضح مسؤول حكومي أوكراني كبير للموقع العبري، ”يعتقد وزير الخارجية كولبا أن إسرائيل لن تغير موقفها بشأن طلبات المساعدة الأوكرانية، وبالتالي ليس من المؤكد أن هناك أي جدوى من التحدث إلى لابيد من أجل المحادثة فقط“.

ويقول مسؤولو وزارة الخارجية إن ”لابيد لا يعتبر المحادثة قضية خطيرة أيضًا، في ضوء حقيقة أن هناك قناة اتصال مباشرة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي“.

لكن ووفق المسؤولين الذين تحدثوا للموقع العبري، ”على الرغم من الاستياء من الجانب الأوكراني، فإنهم يعتقدون أن محادثة بين لابيد وكولبا، ستجرى في الأيام المقبلة“.

من جانب آخر، قال الموقع العبري في تقريره: إن ”عدم التواصل بين وزير خارجية إسرائيل، ووزير الخارجية الأوكراني منذ بداية الغزو الروسي أحد أعراض ظاهرة أوسع للانتقاد في رأس الحكومة الأوكرانية لإسرائيل“.

وعلى الرغم من الاتصالات المستمرة بين زيلينسكي وبينيت، فإن الأوكرانيين غير راضين عن السياسة الإسرائيلية، حيث يقود هذا الموقف تجاه إسرائيل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يارماك، وهو الرجل الأقرب إلى زيلينسكي والأقوى في الدولة بعد الرئيس، وفق ما ذكره الموقع العبري.

وشارك أشخاص مثل وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أيضاً في انتقاد إسرائيل، حيث نشر موقع ”والا“ يوم أمس السبت، مقطع فيديو يعرب فيه الأخير عن إحباطه من إصرار إسرائيل على عدم الانحياز إلى أوكرانيا ويوضح أن هذا قد يؤدي إلى خيانة الثقة بين الدول في السنوات المقبلة.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد، الحدود بين رومانيا وأوكرانيا اليوم، كما أنه تحدث بشكل أكثر حدة ضد روسيا في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروماني في بوخارست.

وقال لابيد: ”إسرائيل تدين الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ليس له أي مبرر“، داعياً روسيا إلى وقف إطلاق النار والهجمات وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن ”إسرائيل ستساعد بقدر ما تستطيع للتوصل إلى حل سلمي، ونحن نعمل بالتنسيق الكامل مع حليفتنا الولايات المتحدة، ومع شركائنا الأوروبيين لمحاولة إنهاء هذه المأساة العنيفة في أسرع وقت“.