"دير شبيغل": صحفيون وفنانون وعلماء يقودون أكبر موجة نزوح جماعي من روسيا

حذرت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، من خطورة موجة الهجرة التي تشهدها روسيا على إثر حربها مع جارتها أوكرانيا، مشيرة إلى هجرة ضخمة لصحفيين وفنانين وعلماء ومبرمجين وغيرهم.

وقالت المجلة في تقرير اليوم الأحد، إنه من غير المعروف عدد اللاجئين الذين غادروا روسيا في الأسبوعين الماضيين، لكن لا شك أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص، ما يمكن اعتباره ”أكثر نزوح جماعي غير مرئي في التاريخ“.

ووفقًا لتقديرات تقريبية للسلطات الجورجية، وصل حوالي 20 – 25 ألف مواطن روسي إلى العاصمة تبليسي منذ بدء الحرب.

ولطالما كانت تبليسي مدينة محببة ومفضلة بالنسبة إلى الروس، حيث تشتهر بالطعام اللذيذ والناس المضيافين، لكن فجأة أصبح هناك الكثير من الروس، حتى أن تدفق المهاجرين يثير قلق المزيد والمزيد من سكان البلاد.

ونقلت ”دير شبيغل“ عن مصادر محلية في جورجيا، أن بعض سكان تبليسي يقومون بالفعل بجمع التوقيعات على عريضة لإلزام المهاجرين واللاجئين الروس الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم.

من جانبها، تتصرف السلطات في جورجيا بشيء من التناقض والاضطراب في القرارات، فبينما قدمت طلبًا رسميًا لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإنها ومن ناحية أخرى رفضت الأسبوع الماضي السماح بدخول أراضيها لاثنين على الأقل من الصحفيين الروس المشهورين ممن احتجوا على الحرب في أوكرانيا وانتقدوا الرئيس فلاديمير بوتين بشراسة.

وأصبحت جورجيا منذ أواخر فبراير الماضي، مركز تجمع معظم الموجة الأخيرة من المهاجرين الروس، ورغم ذلك يدرك الكثير من هؤلاء النازحين الفارين أن تبليسي وأخواتها أبعد ما يكون عن المكان الأكثر الأمنًا بالنسبة لهم.

واتخذ رحيل رموز من الطبقة الوسطى والمثقفة الروسية من روسيا، الذي بدأ يوم الأحد، 27 فبراير الماضي، أبعادًا مقلقة بشكل متزايد، حيث أغلقت معظم الدول الأوروبية في ذلك اليوم مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، ومن ثم اعتقد الكثير من الروس أن الحدود الآن مغلقة من جميع الجهات ولا يوجد مخرج.

وتقول المجلة الألمانية ”تسبب ذلك في ارتفاع أسعار تذاكر السفر من موسكو إلى إسطنبول ودبي ويريفان وباكو وبيشكيك وحتى أولان باتور الأسبوع الماضي عشرة أضعاف تقريبًا“، مضيفة: ”تفرق المثقفون الروس في كل الاتجاهات، واتخذوا أكثر الحلول غرابة، فالخوف من الحدود المغلقة هو أحد أكثر أنواع الرهاب المستمرة لجميع المقيمين السابقين في الاتحاد السوفيتي السابق“.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، خلال رئاسة بوتين، ومع استمرار تدهور الوضع حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، حدد العديد من الروس لأنفسهم خطاً أحمر يكونون عنده مستعدين للهجرة هو ”إذا تم إغلاق الحدود“.

وتكمن وراء ذلك صدمة تاريخية لم يتغلب عليها المجتمع الروسي بعد رغم مرور أكثر من مئة عام عليها. ففي أكتوبر 1917، قام البلاشفة بانقلاب وأطاحوا بالحكومة الليبرالية المؤقتة، وبعد بضعة أشهر، أغلقوا الحدود، ومنعوا السفر إلى الخارج، بل وأكثر من ذلك، منعوا تصدير الأموال والأشياء الثمينة، وكان على النبلاء الروس وشعراء العصر الفضي والفنانين البارزين وراقصي الباليه والعلماء والكتاب والصحفيين البحث عن طرق للهروب وترك كل ممتلكاتهم وراءهم.

وبشكل مثير للصدمة، هناك حلقات مماثلة من مضايقات الدولة للمثقفين عبر التاريخ الثقافي الروسي، ففي جميع الأوقات، أراد العلماء والكتاب والفنانون الروس أن يكونوا أحرارًا، وأن يتحركوا في بيئة عالمية، وأن يتواصلوا مع أقرانهم، وحاولت السلطات السيطرة عليهم لدرجة الاختناق، لهذا السبب نشأ كل المثقفين الروس اليوم بقصص رعب حول كيف جعلت الديكتاتورية الأذكى منهم جثامين مهيئة للفرار على طول الخط، حسب المجلة الألمانية.