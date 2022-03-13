"لوموند": فنلندا تخشى حربا جديدة مع روسيا

قال تقرير فرنسي، إن فنلندا تخشى حربا جديدة مع روسيا، مشيرا إلى حالة من ”الاستنفار“ تعيشها إحدى المدن الحدودية بين البلدين.

وذكرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقريرها أن ”مدينة ”لابينرانتا“ الفنلندية الحدودية مع روسيا، تعيش أجواء ”حرب حقيقية“.

وأضافت الصحيفة أن ”المدينة الفنلندية قطعت في 24 شباط/فبراير الماضي، جميع الاتصالات الرسمية مع الجانب الآخر من الحدود وتم تعليق جميع مشاريع التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي“.

ونقلت عن متابعين مخاوفهم من أن ”تنفجر حرب جديدة على الجبهة“، حيث تشترك فنلندا مع روسيا في حدود طولها 1340 كيلو مترًا.

ووفق التقرير فإن ”الجميع كان في حالة حرب في جنوب كاريليا، تلك المنطقة الواقعة شرق فنلندا بالقرب من الحدود الروسية، وإن الجنود والشرطة وحرس الحدود والأطباء والمعلمين والموظفين، في حالة استنفار، حيث تم طرح العديد من السيناريوهات“.

ونقل عن ضابط الاحتياط، آري بيكا مورونين، قوله إنه ”في الوقت الحالي هو مجرد تدريب دفاعي محلي مخطط له لفترة طويلة، كما نفعل في كثير من الأحيان“.

وأضاف مورونين، وهو رئيس الأمن في ”لابينرانتا“، البلدة التي يبلغ عدد سكانها 73 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 30 كيلو مترًا من الحدود الروسية: ”نحن لسنا خائفين، لكننا نستعد لكل شيء في فنلندا“.

وأوضح حاكم جنوب كاريليا، ساتو سيكانين، أن ”منطقته وسانت بطرسبرغ الروسية كانتا تتعاونان في إطار برنامج أوروبي عابر للحدود يتعلق بالبنية التحتية والاقتصاد المحلي والتعليم والتبادل الثقافي وتم منحه 77.5 مليون يورو – قرابة 70 مليون دولار – على مدى 6 أعوام“.

”واليوم ينتظر سيكانين، تعليمات من بروكسل بشأن ما يجب فعله بالمال“، وفق المصدر ذاته.

وقالت ”لوموند“ إن مظاهر ”القطيعة“ شملت أيضا الجانب الفني.

وفي متحف ”كاريليا الجنوبية“ تم إلغاء معرض الصور الذي كان من المنتظر أن يقيمه متحف قلعة ”فيبورغ“ على بعد 60 كيلومترًا من ”لابينرانتا“ على الجانب الروسي، والذي كان من المقرر افتتاحه في 2 نيسان/أبريل المقبل.

وذكر المخرج ساتو ستالبيرغ، للصحيفة: ”لقد اعتدنا على التعاون مع المتاحف في روسيا، لكنني أعتقد أن هذا انتهى لفترة طويلة“.

وبين التقرير أن عميد جامعة ”لابيرانتا“ للتكنولوجيا، جوها ماتي ساكسا، متشائم بنفس القدر حيث قال: ”سوف يستغرق الأمر أعواما وربما عقودًا حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها“.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، علقت جامعته جميع روابطها مع روسيا، منها ”برامج البحث المشتركة وأيضًا درجات الماجستير المزدوجة المقدمة من جامعة سانت بطرسبرغ“.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن ”السكان هنا اعتادوا على هزات التاريخ التي تؤثر عليهم حتى في حياتهم اليومية، أمام مبنى بلدية لابينرانتا تشهد المقبرة العسكرية على ذلك“.

وأضافت أن في تلك المقبرة ”رفات 1314 جنديًا قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ضد الاتحاد السوفيتي، بين عامي 1939 و 1944، وأنها باقية هناك تحت طبقة كثيفة من الثلج، وعندما انقسمت كاريليا إلى قسمين بعد الحرب فر 350 ألف شخص إلى فنلندا قبل سقوط الستار الحديدي بين البلدين“.

وأكد مدير التطوير في ”لابينرانتا“، ماركو هاينونين، أن الشركات المحلية اليوم ”أفضل استعدادًا مما كانت عليه في 2014“.

وأكد أنها ”تصدر 6 ٪ فقط من إنتاجهم إلى روسيا، ومع ذلك فإن الحظر المفروض على تسليم الأخشاب إلى أوروبا، الذي قررته موسكو في 10 آذار/مارس، يمكن أن يكون له تأثير كبير على قطاع الخشب الذي توفر أكثر من 4000 وظيفة بشكل مباشر في المنطقة“.

لكن ”الشركات تدعم أوكرانيا بنسبة 100 ٪“، كما يقول، هاينونين، فيما تستعد ”لابيرانتا“ للترحيب باللاجئين، وفق التقرير.