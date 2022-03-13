بريطانيا تمنح 350 جنيها شهريا لمن يستضيف اللاجئين الأوكرانيين

قررت بريطانيا منح أموال للسكان لفتح منازلهم أمام الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي؛ إذ تتحرك الحكومة لتهدئة الغضب من طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة، اليوم الأحد، إن البرنامج الجديد المعروف باسم ”منازل لأوكرانيا“ سيسمح للاجئين الفارين من الحرب بالقدوم إلى بريطانيا، حتى وإن لم يكن لديهم أقارب فيها. بحسب ”رويترز“.

وستدفع بريطانيا 350 جنيها إسترلينيا (456 دولارا) شهريا لمن يستطيع توفير غرفة أو عقار زائد عن احتياجاته للاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل.

وسيُطلب من الأشخاص الذين يرعون اللاجئين من خلال الطريقة الجديدة الالتزام بالمخطط لمدة ستة أشهر على الأقل، لكن يتم تشجيعهم على الاستمرار في العرض لأطول فترة ممكنة. وسيتم فحص أولئك الذين يعرضون الإقامة وسيخضع المتقدمون الأوكرانيون لفحوصات أمنية.

من جهته، سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتصوير بريطانيا على أنها تساعد في قيادة الاستجابة العالمية للغزو الروسي، الذي تصفه موسكو ”بعملية خاصة“، ولكن حكومته واجهت انتقادات بسبب التأخر في استقبال اللاجئين.

وهاجم مشرعون من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية إصرار الحكومة على أن يسعى الأوكرانيون للحصول على تأشيرات وفحوصات بيولوجية قبل الوصول إلى بريطانيا، قائلين ”إنها تعطي الأولوية للبيروقراطية على حساب مصلحة الفارين من الحرب“.

وقالت الحكومة ”إنه بموجب البرنامج الجديد، ينبغي أن يكون المواطنون والجمعيات الخيرية والشركات والفئات المجتمعية قادرين على توفير سكن عن طريق صفحة إلكترونية بحلول نهاية الأسبوع“.

وقال وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف في بيان ”تدعم المملكة المتحدة أوكرانيا في أحلك أوقاتها ويتفهم الشعب البريطاني الحاجة إلى وصول أكبر عدد من الناس إلى بر الأمان بأسرع ما نستطيع“.

وفي السياق، قالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إن مخططا سيتم طرحه هذا الأسبوع، سيسمح للأفراد والجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية والشركات بإحضار الأشخاص الفارين من الحرب إلى بر الأمان، حتى لو لم تكن لهم صلات بالمملكة المتحدة.

ويمكن للرعاة ترشيح فرد أو عائلة أوكرانية معينة للإقامة معهم في منازلهم، أو تقديم عقار منفصل لهم لاستخدامه بدون إيجار.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكرانيين الفارين إلى المملكة المتحدة.