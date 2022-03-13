مفاوض روسي: المحادثات مع أوكرانيا قد تتوصل لمشروعات اتفاقات قريبا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا قوله، اليوم الأحد، أن الوفدين أحرزا تقدما مهما، وأنه من الممكن أن يتوصلا قريبا إلى مشروعات اتفاقات، لكنه لم يحدد ما ستتناوله المشروعات تلك.

وقارن سلوتسكي بين المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات والوضع الذي كانت عليه عند بدايتها، قائلا إنه يوجد الآن ”تقدم كبير“.

وأدلى سلوتسكي بتصريحاته بينما الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة والذي بدأ يوم 24 فبراير/ شباط، في يومه الثامن عشر.

وقال المفاوض الروسي: ”بحسب توقعاتي الشخصية قد يتطور هذا التقدم في الأيام المقبلة إلى موقف مشترك لكل من الوفدين، وإلى وثائق (جاهزة) للتوقيع“.

وليس من الواضح المدى الذي سيكون عليه نطاق أي من مثل هذه الوثائق، وقالت أوكرانيا إنها مستعدة للتفاوض، لكنها لن تستسلم ولن تقبل إنذارات.

وتركزت ثلاث جولات من المفاوضات بين الوفدين في روسيا البيضاء، كانت أحدثها يوم الإثنين الماضي، بالأساس على القضايا الإنسانية، وتمخضت عن فتح محدود لممرات أمام المدنيين الفارين من القتال.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن هناك بعض ”التحولات الإيجابية“ في المحادثات، لكنه لم يذكر تفاصيل. ويوم السبت، قال الكرملين إن المناقشات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين ستستمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وتتلاحق التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا على المسارين العسكري والدبلوماسي، في وقت أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغيّر في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية.

وفي سياق المساعي الدولية لخفض التصعيد، أُجريت مكالمة هاتفية ثلاثية مطولة، أمس السبت، بين كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أكد مستشار الرئيس الأوكراني استمرار المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي عبر الفيديو، وتشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة، وكان لافتا تصريح الرئيس الأوكراني بأن روسيا -التي تحارب بلاده منذ 24 فبراير/شباط الماضي- تبنّت نهجا مختلفا بشكل جوهري عن توجهاتها السابقة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت موسكو تكتفي بإصدار إنذارات، وأكد أنه سعيد بتلقي إشارة من روسيا بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يرى بعض التحولات الإيجابية في المفاوضات.