مقتل صحفي أمريكي بأوكرانيا.. وسوليفان: نتشاور مع الحلفاء لمعرفة المزيد عن الحادث

قتل صحافي أمريكي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار الأحد في ضاحية إربين، وهي جبهة قتال ضد القوات الروسية في شمال غرب كييف، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود.

وقال الجرّاح الذي تطوع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف، إن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في إربين جثة الضحية.

بدوره، قال آندري نايبيتوف قائد شرطة منطقة كييف، اليوم الأحد، إن صحفيا أمريكيا قُتل برصاص القوات الروسية في بلدة إربين وأصيب صحفي آخر.

وقال نايبيتوف في بادئ الأمر، إن الصحفي القتيل كان يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز، لكن الصحيفة قالت إن الصحفي عمل لحسابها في السابق، لكنه لم يكن يعمل معها حاليا، وذكرت أن اسمه ”برنت رينو“.

وذكر نايبيتوف أن ”رينو“ قُتل برصاص القوات الروسية في إربين دون أن يكشف تفاصيل عن الواقعة، كما لم يعلن هوية الصحفي المصاب.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ في بيان، إن الصحفي الذي قتل في أوكرانيا ”لم يكن يعمل لحسابها الآن“، لكنها ”تعبر عن حزنها لمقتله“.

وطوقت أرتال من الآليات والقوات الروسية منذ نحو أسبوعين مناطق في شمال غرب العاصمة كييف وشرقها أيضا.

في الإطار، لا تزال الطرقات المؤدية إلى الجنوب وحدها مفتوحة، بعد أن باتت العاصمة، بحسب مصادر أوكرانية، محاصرة بشكل متزايد بالجنود الروس الذين دمروا مطار فاسيلكيف، أمس السبت. كما تعرضت الضاحية الشمالية الغربية (إربين وبوتشا) لقصف مكثف في الأيام الأخيرة.