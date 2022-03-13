كيف أثرت التوجهات السياسية والحزبية على تعاطي إسرائيل مع قضية اللاجئين الأوكرانيين؟

تواصل وسائل إعلام عبرية تسليط الضوء على الجدل الدائر بين أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ووزراء الحكومة؛ على خلفية قضية اللاجئين الأوكرانيين.

وذكر موقع ”bahazit“ العبري، اليوم الأحد، أن العشرات من نواب الكنيست أبدوا خلال الفترة الأخيرة، آراء متباينة بشأن استيعاب لاجئين فروا من الغزو الروسي ما بين مؤيد ومعارض.

ونقل عن عضو الكنيست من حزب ”شاس“ الديني، موشي أبو تبول، قوله: ”ينبغي وضع اليهود الأوكرانيين على رأس أولويات الحكومة، ومن ثم إذا تبقى مكان يمكن استيعاب آخرين“.

وعلل ذلك بأن هناك الكثير من اليهود يواجهون وضعا يرثى له هناك، وأنه بعد أن يتم الانتهاء من جلب اليهود، يمكن النظر في طلبات الآخرين.

وأضاف: ”ليست هذه عنصرية“، مستشهدا بأمر ديني ورد في ”التلمود“، يدعو إلى إنقاذ الأقربين، ومن ثم التفرغ لمن دونهم، وفق اعتقاده.

ضريبة أوكرانيا

وتابع: ”حين يتم جلب أعداد ضخمة، سندفع ثمن ذلك، لأننا نعاني من مشكلة ارتفاع الضرائب بالأساس، وسيضطر وزير المالية لزيادة الضرائب مجددا“، واصفا الضرائب المتوقعة بـ ”ضريبة أوكرانيا“.

وقال: ”هم لا يجلبون هنا كلاجئين، هم يريدون ناخبين“، وذكر أيضا: ”يريدون جلب غير اليهود، ومن ثم استيعابهم، ليتحولوا إلى مصوتين لصالح حزب (يوجد مستقبل) وكل هذه الأحزاب“.

وزعم أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي لا تمنحه استطلاعات الرأي إمكانية تخطي نسبة الحسم لو أجريت انتخابات جديدة، ”يستلهم الأمل من هذا الملف“.

حملة تحريض

وتحدث الموقع العبري مع النائب يفغيني سوفا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ”إسرائيل بيتنا“ الائتلافي، والذي يتزعمه وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الكنيست.

وعقب سوفا على تصريحات النائب الحريدي موشي أبو تبول، قائلا: ”تأتي اتهامات النائب موشي أبو تبول ضمن حملة تحريض تجاه جمهور المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق“.

وأضاف: ”هؤلاء المهاجرون ساهموا كثيرا لصالح دولة إسرائيل وأمنها وثقافتها واقتصادها وعلومها“.

وتابع: ”الحكومة الإسرائيلية تعمل في هذه الأثناء من أجل جلب مهاجرين جدد من أوكرانيا وروسيا، ممن يحق لهم العودة، استنادا إلى قانون حق العودة“.

وذهب إلى أن الحديث يجري عن ”محاولة وضيعة من أجل خلط الأوراق ما بين جهود الحكومة في ملف مساعدة المهاجرين، وبين النقاش داخل الحكومة فيما يتعلق باستيعاب لاجئين ليسوا يهودا“، مضيفا: ”نحن أمام محاولة مرفوضة وخطيرة“.

وأعرب عن أسفه لما اعتبره ”تحريضا“ من جانب النائب عن حزب ”شاس“ الحريدي، وقال إن عليه أن يسأل نفسه ”بأي شيء يمكنه أن يساهم في مساعدة هؤلاء المحتاجين، مثلما جرت العادة عندنا نحن اليهود“، على حد زعمه.

يسار ويمين

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد الحكومة الإسرائيلية جدلا كبيرا بين الوزراء، بدا واضحا أنه على صلة بالتوجهات السياسية والانتماءات الحزبية لهؤلاء.

وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، الأحد الماضي، انقسم الوزراء في هذا الصدد بحسب انتمائهم الحزبي.

وذكر موقع ”واللا“ وقتها، أن وزراء ينتمون لليسار والوسط، طالبوا بإلغاء جميع الرسوم أو الكفالة المطلوبة من اللاجئين، والتي تتراوح بين 10 إلى 20 ألف شيكل.

وعلى النقيض من ذلك، رأى وزراء ينتمون لليمين أن إسرائيل تتعامل كما ينبغي مع الملف، وطالب وزير القضاء بالتوقف عما أسموه ”جلد الذات“.

وحسب الموقع، أعرب وزراء ينتمون لأحزاب العمل (يسار)، وأزرق أبيض (وسط) عن عدم ارتياحهم بشأن الكفالة المالية.

وتساءلت زعيمة حزب العمل، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي: ”هل يجوز أن ندع أشخاصا فروا من الحرب للبحث عن ماكينة سحب ATM في منتصف الليل بدلا من أن نحتضنهم؟“.

وهو الأمر ذاته الذي أعرب عنه وزير الشتات نحمان شاي، الذي رأى أن هذا القيد يخلق صعوبات لا تحتمل، وقال: ”يحظر أن نضع من فروا من الحرب أمام هذه الصعوبات“.

بدورها، طالبت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو-شطا أيضا، بوقف العمل بنظام الكفالة الذي تفرضه الحكومة على اللاجئين الأوكرانيين.

جلد الذات

من جهته، أشار رئيس حزب ”أمل جديد“ (يمين)، وزير القضاء جدعون ساعر، إلى أن إسرائيل تتعامل بشكل جيد للغاية مع الملف.

ونقل عنه موقع ”واللا“، أنه ”ينبغي التوقف عن جلد الذات“، وقال: إن ”إسرائيل تساعد في المضمار الإنساني وبشكل جوهري داخل أوكرانيا أيضا، وتلعب دورا يفوق دورها المطلوب“.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة والاستيعاب في إسرائيل، أعلنت صباح الأحد، أن عدد القادمين من أوكرانيا خلال اليوم سوف يبلغ 600 لاجئ، وهو العدد الأكبر الذي يصل من هناك خلال يوم واحد، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أكده موقع ”bahazit“.

وأكدت أن 122 وصلوا من بولندا بالفعل، فجر اليوم الأحد، بينما وصل 170 ظهر اليوم من مولدافيا، ومن المتوقع أن تصل رحلة في هذه الأثناء تقل 162 شخصا ممن لديهم ”حق العودة“، وفي ساعات المساء ستصل طائرة على متنها 160 شخصا ممن لديهم هذا الحق.

هذا وردت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، على إعلان السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، أنه سيتوجه للمحكمة العليا باسم سفارة بلاده، للشكوى ضد سياسات وزيرة الداخلية أياليت شاكيد.

ونشرت تقريرا إحصائيا، أكد على أن إسرائيل استقبلت حتى الآن 7179 لاجئا أوكرانيا، ومنعت من بينهم 221 فقط“. حسبما جاء في تقرير لموقع ”كيباه“ العبري، الأحد.