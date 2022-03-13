وسط تحركات دبلوماسية واسعة.. هل تنجح تركيا في "تحسين" صورتها وإنقاذ اقتصادها المتعثر؟

تضاعف تركيا المبادرات الدبلوماسية سعيا لاستعادة دورها على الساحة الدولية، وآخرها اللقاء على أرضها بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني، الذي يشكل رغم فشله في تحقيق نتائج، مؤشرا جيدا لأنقرة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

ولم تفض المحادثات بين سيرغي لافروف ودميترو كوليبا، الخميس، في أنطاليا بجنوب تركيا، في أول لقاء على هذا المستوى منذ شن روسيا هجومها على الدولة المجاورة في 24 شباط/ فبراير الماضي، إلى أي تقدم ملموس، لكن أنقرة تتوقع أن يكون فاتحة للقاءات أخرى.

وإلى جانب المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا الذي انضم إليه في اللحظة الأخيرة الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، واضعا حدا لعقد من التوتر الشديد بين البلدين، ثم حليفه الأذربيجاني إلهام علييف.

كذلك، يستقبل أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، ثم المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، في أول لقاء بينهما.

وقالت جنى جبور الأستاذة في معهد العلوم السياسية في باريس، إن ”تركيا لم تقم بمثل هذا النشاط الاستباقي على الصعيد الدبلوماسي منذ العقد الأول من الألفية“، مشيرة إلى أن أنقرة تسعى منذ أشهر لتحسين علاقاتها مع قوى إقليمية أخرى مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

دور ”الميسر“

وأوضحت الخبيرة السياسية أنه ”منذ العام 2020 أدركت تركيا عزلتها الإقليمية، فهي خسرت أصدقاء وحلفاء من جراء دعمها للإخوان المسلمين والمجموعات المنبثقة عن الإسلام السياسي والتي تتراجع اليوم، وكذلك سياستها الخارجية العدائية التي تقوم على التدخل وحملت على استخدام متزايد للقوة الصلبة (في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ)“.

وحرصت أنقرة منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، على لعب دور ”الميسّر“ بين كييف وموسكو، مع الإبقاء على علاقات جيدة مع الطرفين.

ورأت سمبل كايا من معهد الأبحاث الإستراتيجية في المدرسة الحربية في باريس، أن انخراط تركيا في هذا الملف في حين أنها تعتمد بشدة على إمدادات القمح والغاز من الدولتين المجاورتين على البحر الأسود، يشكل ”وسيلة لإعادة تأكيد موقعها كدولة عضو في حلف شمال الأطلسي، ولا سيما بعد شرائها أنظمة صاروخية إس-400 من روسيا“.

كذلك، نشطت أنقرة في إدارة مطار كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي، وهو ملف آخر أتاح برأي الباحثة ”إعادة تموضع تركيا في ما يتعلق بدورها كلاعب إقليمي“.

وقالت أصلي أيدنتاتشباس العضو في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: ”تركيا عادت إلى النقاش بين ضفتي الأطلسي. باتت من جديد شريكا ممكنا على الصعيد الأمني، وذلك بالرغم من التناقض في موقف أردوغان“.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال حضوره منتدى أنطاليا، السبت، أن أنقرة لديها ”دور مهم جدا يجب أن تلعبه مع الحرب الجارية في أوكرانيا“.

الحاجة إلى استثمارات

وفي الشرق الأوسط، يشير الخبراء إلى أن نشاط أنقرة الدبلوماسي الكثيف سعيا لإزالة التوتر في علاقاتها مع السعودية والإمارات وإسرائيل خصوصا، يكشف أيضا عن حاجتها إلى استثمارات أجنبية.

وتزداد هذه الحاجة إلحاحا في ظل الحرب في أوكرانيا التي قد تسدد ضربة إضافية لاقتصادها المتضرر جراء تدني سعر صرف الليرة التركية وما واكبه من تضخم مفرط.

واعتبرت سمبل كايا أن ”الوضع الاقتصادي هو الذي حمل حتما تركيا على معاودة الحوار“ مع هذه الدول.

وأوضح الخبير الاقتصادي تيموثي آش المتخصص في الشأن التركي على تويتر: ”تركيا تصادق الجميع في الوقت الحاضر.. أردوغان يأمل في جني دولارات لتغطية العجز المتزايد في حساباته الجارية، والذي ازداد جراء واردات الطاقة والمواد الغذائية التي تتزايد كلفتها“.

غير أن جنى جبور رأت أن ”جهود التطبيع والجهود المبذولة في الملف الأوكراني، لن تكون كافية في الوقت الحاضر لتلميع صورة تركيا لدى الغربيين“.

وقالت: ”طالما أن السلطة التركية يجسدها الرئيس أردوغان الذي تعتبره المستشاريات الغربية زعيما متسلطا وعدائيا، لا يمكن التكهن بردود فعله، ليس من الواقعي ترقّب تهدئة في العلاقات التركية الأوروبية وتحسن صورة تركيا في الغرب“.