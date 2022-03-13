وكالة إيرانية: تأجيل الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية

قالت وكالة أنباء إيرانية تابعة لمجلس الأمن القومي، اليوم الأحد، إن الجولة الجديدة (الخامسة) من المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لن تُعقد في موعدها المقرر.

ونقلت وكالة ”نور نيوز“ الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها ”إنه تم تعليق الجولة الجديدة من المفاوضات مع السعودية التي كان من المقرر انعقادها يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في العاصمة العراقية بغداد“.

وقالت المصادر الإيرانية ”إن إيران طلبت من جانبها تعليق المحادثات المقررة مع المملكة العربية السعودية بالعاصمة بغداد“، دون تقديم مزيد من المعلومات عن أسباب القرار.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن أمس السبت، على هامش مؤتمر أنطاليا بتركيا ”أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء المقبل، لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها“.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمیر عبد اللهیان، أن بلاده ستشارك قريبًا في الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية، التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.

وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلن عبد اللهيان، أن طهران ترحب بإقامة علاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن لدى طهران والرياض وجهات نظر ومقاربات مختلفة في بعض قضايا المنطقة، مضيفًا ”لكن إدارة النزاع من قبل الطرفين يمكن أن تخدم مصالح الشعبين، وأيضًا الدول الشقيقة والصديقة“.

وتابع عبد اللهيان ”أجرينا أربع جولات من المحادثات مع السعودية العام الماضي، وخلقت هذه المحادثات أجواء جيدة وحققت نتائج وإن كانت صغيرة“.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن قبل أيام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع إيران.

وأجرت إيران والمملكة العربية السعودية جولات مفاوضات خلال العام الماضي في العاصمة العراقية بغداد في محاولة لتجاوز الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه سابقًا.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران أن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

وتوقفت أنشطة مكتب التمثيل الإيراني في جدة مطلع عام 2016، إثر قطع العلاقات بين إيران والسعودية، بعدما هاجم متظاهرون متشددون سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد شمال شرق إيران.