تقرير: مليونا دولار شهريا تكلفة حماية بومبيو وهوك من "تهديدات إيرانية"

كشفت وكالة ”أسوشيتد برس“، أن واشنطن تخصص أكثر من مليوني دولار شهريا لتوفير الحماية على مدار 24 ساعة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمبعوث للشؤون الإيرانية السابق بريان هوك، لمواجهة ”تهديدات جادة وحقيقية من إيران“.

جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن تقرير قالت إنه صدر عن الخارجية الأمريكية تحت عنوان ”حساس لكن غير سري“، ومؤرخ في 14 شباط/ فبراير.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته السبت، أن ”الوزارة أبلغت الكونغرس أن تكلفة حماية بومبيو، وكبير مساعديه السابق هوك، بين آب/ أغسطس 2021، وشباط/ فبراير الماضي، بلغت نحو 13.1 مليون دولار“.

ولفتت الوكالة إلى أن ”بومبيو وهوك قادا حملة الضغط الأقصى التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران، وأن المخابرات الأمريكية تقدر أن التهديدات الموجهة لهما ظلت ثابتة منذ أن تركا الحكومة ويمكن أن تتصاعد“.

وأضافت أن ”التهديدات الإيرانية استمرت ضدهما حتى عندما انخرطت إدارة الرئيس جو بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي“.

وأردفت أن ”بومبيو حصل تلقائيا على 180 يوما من الحماية من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تركه لمنصبه، لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكين مدد هذه الحماية مرارا بزيادات لمدة 60 يوما بسبب تهديد خطير وموثوق من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية ناشئ عن واجبات كان يؤديها بومبيو أثناء عمله في الوزارة“.

وتابعت أن ”هوك حصل على الحماية الخاصة من قبل بلينكين لنفس سبب بومبيو فور تركه الخدمة الحكومية وتم تجديد ذلك مرارا بزيادات قدرها 60 يوما“.

وأشارت إلى أن ”أجل التمديد الأخير سينتهي قريبًا ويجب على وزارة الخارجية بالاشتراك مع مدير المخابرات الوطنية، أن تحدد بحلول الأسبوع المقبل ما إذا كان ينبغي تمديد الحماية مرة أخرى“.

وأفادت بأنه ”تم إعداد تقرير وزارة الخارجية لأن ميزانية الحماية الخاصة ستنفد في حزيران/ يونيو، وستتطلب ضخ أموال جديدة إذا اعتبرت التمديدات ضرورية“.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ”التهديدات نوقشت بالمفاوضات النووية في فيينا، حيث تطالب إيران بإزالة جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب، وتشمل تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، وهو قرار كان لبومبيو وهوك دور فعال في الموافقة عليه“.