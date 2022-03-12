صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار في ماريوبول

قالت شركة أمريكية خاصة إن صورا التقطتها أقمار صناعية صباح السبت أظهرت دمارا واسع النطاق في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية في أنحاء مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا.

وأضافت شركة ماكسار تكنولوجيز أن حرائق شوهدت في الجزء الغربي من المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأسود، كما لحقت أضرار جسيمة في عشرات المباني السكنية العالية. ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية الصور بشكل مستقل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت إن ماريوبول تخضع لحصار القوات الروسية التي غزت بلاده لكنها ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا.

وقال مجلس بلدية المدينة يوم الجمعة إن 1582 مدنيا على الأقل قتلوا في ماريوبول جراء القصف الروسي والحصار المستمر منذ 12 يوما. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا.

من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت إن الوضع الإنساني في أوكرانيا آخذ في التدهور على نحو سريع، متهمة المقاتلين الأوكرانيين بالمسؤولية عن ذلك.

وتحاصر القوات الروسية عدة مدن أوكرانية، وتحدث شهود عن قصف مكثف. واشتكت أوكرانيا مرارا من أن القوات الروسية لا تحترم وقف إطلاق النار كي يتسنى للمدنيين المغادرة عبر ممرات الإجلاء.

ونقلت الوكالة عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع قوله ”مع الأسف، الوضع الإنساني في أوكرانيا آخذ في التدهور على نحو سريع وبلغ أبعادا كارثية في بعض المدن“.

وقال ميزينتسيف إن القوات الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار، لكن القوات الأوكرانية نشرت ألغاما في الأحياء السكنية ودمرت الجسور والطرق.

وسبق أن اتهم مسؤولون روس القوات الأوكرانية بقصف أبناء الشعب الأوكراني ثم إلقاء اللوم على موسكو، وهي مزاعم نفتها كييف وبلدان غربية.

بالمقابل، اتهمت أوكرانيا القوات الروسية السبت بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.

وقال جهاز المخابرات الأوكراني إن سبعة بينهم طفل قتلوا لدى محاولتهم الفرار من قرية بريموها وإن ”الغزاة أجبروا من تبقى من القافلة على العودة إلى القرية“.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير ولم تقدم روسيا أي تعليق حتى الآن. وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط وتحمل كييف فشل عمليات إجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.