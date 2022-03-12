أوكرانيا: إسرائيل لم تطلب منا الرضوخ لروسيا

نفت أوكرانيا، اليوم السبت، تقارير إعلامية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حاول دفع كييف للرضوخ لمطالب موسكو، وأعربت عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية من محاولة إسرائيل التوسط في محادثات سلام مع روسيا.

وفي مبادرة لحساب أوكرانيا، عقد بينيت اجتماعًا استمر 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، ومنذُ ذلك الحين تحدث هاتفيًا مرتين مع بوتين و4 مرات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في إيجاز صحفي: ”أعتقد أن بينيت يمكنه لعب دور مهم؛ لأن إسرائيل بلد لديه الكثير من الأحداث التاريخية والتشابهات مع وضعنا، كما أن لديه عددا كبيرا من المهاجرين اليهود من أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفى مستشار أوكراني كبير صحة تقرير إعلامي نشرته بوابة ”واللا“ وصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيليتان، وموقع ”أكسيوس“ الإخباري الأمريكي، ويشير، نقلًا عن مسؤول أوكراني لم يُذكر اسمه، إلى أن بينيت حث أوكرانيا على الرضوخ لروسيا.

وقال المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن إسرائيل ”مثلها مثل الدول الوسيطة الأخرى لا تعرض على أوكرانيا الموافقة على أي مطالب من روسيا الاتحادية، هذا مستحيل لأسباب عسكرية وسياسية، على العكس من ذلك، تحث إسرائيل روسيا على تقييم الأحداث بشكل أكثر ملاءمة“.

ووصف مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر، التقرير بأنه ”مزيف بوضوح“، مبينًا أنه ”لم ينصح رئيس الوزراء بينيت في أي وقت الرئيس زيلينسكي بقبول صفقة من بوتين؛ لأنه لم يتم عرض مثل هذه الصفقة على إسرائيل حتى نتمكن من القيام بذلك.

محادثات في القدس

ولم تذكر روسيا شيئًا عن جهود بينيت للوساطة، وأعلنت موسكو شروطًا تتضمن اعتراف أوكرانيا بضم روسيا شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين اللتين تدعمهما موسكو، وتقول كييف إنها لن تتنازل عن أي منطقة.

وقال مسؤول مطلع على الوساطة تحدث لـ“رويترز“، شريطة عدم ذكر اسمه، إن هناك احتمالًا أن يعمد البلدان المتحاربان إلى ”وضع مسألة الاعتراف جانبا لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا“.

وأشار المسؤول إلى اتفاقية السلام السوفييتية اليابانية الموقعة عام 1956، والتي تركت وضع الجزر المتنازع عليها دون حل، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تصريحات هذا المسؤول تعكس تفكيرا بين قطاع كبير من المسؤولين في موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي إنه منفتح على إجراء محادثات في القدس، وتوقع أن تقدم إسرائيل لأوكرانيا ضمانات أمنية.

وأضاف: ”أبلغت بينيت بأن عقد اجتماعات في روسيا أو أوكرانيا أو روسيا البيضاء سيكون أمرا غير بناء في الوقت الحالي، هذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها الاتفاق على وقف الحرب، هل يمكن أن تكون إسرائيل، والقدس على وجه الخصوص، مثل هذا المكان؟ أعتقد أن الإجابة نعم“.

وتشارك إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، في جهود دبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.