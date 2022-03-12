روسيا: أوكرانيون يديرون محطتي تشرنوبيل وزابوريجيا للطاقة النووية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن شركة ”روساتوم“ الروسية للطاقة النووية أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي ”تشرنوبيل“ و“زابوريجيا“ النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشرنوبيل المعطلة بمساعدة متخصصين روس.

وأضافت أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ”رويترز“.

وسيطرت القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مطلع الشهر الجاري، في هجوم أثار الانزعاج في أنحاء العالم، وقالت واشنطن إنه ينذر بكارثة، لكن مسؤولين قالوا في وقت لاحق إن المنشأة صارت آمنة.

ونقل الهجوم على محطة ”زابوريجيا“ النووية الصراع إلى مكان شديد الخطورة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد الماضي، إن العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا يواصلون تشغيلها، لكن الإدارة تخضع الآن لأوامر قائد القوات الروسية التي استولت عليها مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة الدولية عن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي حينها: ”أنا قلق للغاية، القوات الروسية قطعت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، مما عقد الاتصالات مع المحطة“.

وأضاف غروسي، في بيان، أنه ”يجب السماح للإدارة والموظفين بأداء واجباتهم الحيوية في ظروف مستقرة دون تدخل أو ضغط خارجي لا داعي له“.

ومع سقوط القذائف على المنطقة، اندلع حريق في مبنى تدريب مما أشعل المخاوف في أنحاء العالم، قبل أن يتم إخماد الحريق ويعلن المسؤولون أن المنشأة أصبحت آمنة.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، متطرفين أوكرانيين بارتكاب الحادثة التي وقعت يوم الثالث من مارس/ آذار الجاري في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال الكرملين: ”أبلغ فلاديمير بوتين ماكرون باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا.. مستويات الإشعاع طبيعية“، بحسب وكالة ”رويترز“.