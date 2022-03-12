روسيا البيضاء تنفي اعتزامها الانضمام إلى الغزو الروسي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في روسيا البيضاء فيكتور جوليفيتش، اليوم السبت، أنه ليس لدى بلاده خطط للانضمام إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها سترسل خمس كتائب تكتيكية إلى حدودها لتحل محل القوات المتمركزة بالفعل هناك في إطار عملية تناوب.

قال رئيس هيئة الأركان العامة في روسيا البيضاء: ”أريد أن أؤكد أن نقل القوات لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد، ولا سيما بمشاركة جنود من روسيا البيضاء في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا“، وفقا لرويترز.

وكان مسؤول أمني أوكراني كبير قد حذر يوم الجمعة روسيا البيضاء من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: ”إن أوكرانيا تتحلى بضبط النفس تجاه روسيا البيضاء على الرغم من استخدامها كنقطة انطلاق للطائرات الروسية“.

وفي الأول من الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء ”بيلتا“ الرسمية عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله، إن بلاده تنشر المزيد من القوات على حدود أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو حينها: ”هذه القوات مجموعات جيدة التدريب، سريعة الانتشار، وهي قادرة على وقف أي استفزاز‭‭‭ ‬‬‬وأي عمل عسكري ضد روسيا.

كما نقلت الوكالة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قوله، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأفادت بأن لوكاشينكو نفى اتهامات كييف السابقة التي قالت فيها إن ”القوات الروسية تهاجم أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء“.

واتفق لوكاشينكو مع الهجوم العسكري الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، بعد أن لعب في وقت سابق دور الوسيط بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء قد ذكرت، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى من طراز ”tu-22m3“ للانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

وقال جيش روسيا البيضاء في حينه إن مقاتلات ”سو-30 إس إم“ من البلدين تشارك في الدوريات.

وتشترك روسيا البيضاء في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي توترا؛ بسبب أزمة المهاجرين على حدودها الغربية.