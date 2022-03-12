قناة عبرية: أمريكا تطالب إسرائيل بالانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا

كشفت القناة ”12“ الإسرائيلية، عن رسالة ”حاسمة“ أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، تدعو لضرورة موافقتها على الانضمام إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في مقابلة خاصة مع القناة العبرية، إن ”الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا“.

وأكدت أن ”الولايات المتحدة طلبت من أكبر عدد ممكن من الدول الانضمام إلى العقوبات، كما طلبت من إسرائيل أن تفعل ذلك“، مضيفة: ”لا نريد أن تصبح إسرائيل الملاذ الأخير للأموال القذرة التي تغذي حرب بوتين ضد أوكرانيا“.

وردا على سؤال حول الوساطة الإسرائيلية في المفاوضات وإذا كانت هناك فرصة لتحقيق شيء ما، أجابت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية: ”جهود رئيس الوزراء نفتالي بينيت، موضع ترحيب، لكن مطالب الرئيس بوتين اليوم مبالغ فيها“.

ولدى سؤالها عما إذا كان قد طُلب من إسرائيل نقل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، قالت نولاند: ”هذا قرار مستقل يتعين على إسرائيل اتخاذه، وأهم شيء بالنسبة لإسرائيل هو الانضمام إلى العقوبات الاقتصادية التي يتم فرضها على روسيا“.

وعندما سُئلت عما يمكن فعله أيضًا لوضع حد لما يحدث في أوكرانيا، أجابت: ”أشاطر أولئك الذين يشاهدون الصور المروعة للكارثة الإنسانية غضبهم“.

وأضافت: ”الحلفاء من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا هم أكثر الدول التي فرضت عقوبات صارمة وجديدة على روسيا، وهذا له تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي“.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا عن خطوات أخرى ضد روسيا، وسط استمرار القتال في أوكرانيا.

وأوضحت القناة العبرية، أنه وبينما تتجنب إسرائيل فرض العقوبات على روسيا، أشارت حركة الطيران إلى أن بعض الأثرياء الروس يلتمسون اللجوء في إسرائيل.

وأفادت القناة ”12“ أيضا بأنه في الأيام العشرة الماضية، هبطت 14 طائرة خاصة أقلعت من سانت بطرسبرغ، وهبطت في مطار بن غوريون الدولي.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت القناة بأن عددا غير عادي من الطائرات الخاصة المستأجرة كانت تطير من روسيا إلى إسرائيل منذ غزو أوكرانيا، وهو مؤشر محتمل على أن بعض الأثرياء الروس يبحثون عن طرق للالتفاف حول العقوبات المفروضة على بلادهم.

ومنذ الغزو الروسي على أوكرانيا، حاولت إسرائيل السير على حبل مشدود بين كييف وموسكو، وسعت إلى استخدام علاقاتها مع البلدين للتوسط بينهما، لكن دون جدوى حتى الآن، بحسب القناة العبرية.

وتخشى إسرائيل أيضا من إغضاب روسيا بسبب وجودها القوي في سوريا، حيث تشن إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران.

وأصبحت محاولة إسرائيل للبقاء على الحياد من الأزمة الروسية- الأوكرانية، محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، مع اشتداد الهجوم الروسي، مما أدى إلى خسائر إنسانية هائلة ضد جارتها أوكرانيا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ووفق موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، ضغطت أوكرانيا مرارا وتكرارا على إسرائيل لاتخاذ موقف أقوى ضد روسيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني غاضب من إحجام إسرائيل عن الانحياز لبلاده.

وذكرت تقارير، الجمعة، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ضغط خلال اتصال هاتفي، على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول عرض من الرئيس الروسي بوتين، وهو ما رفضه زيلينسكي، غير أن مكتب بينيت نفى التقرير.