توقعات بأن يخلف نجل رئيس تركمانستان والده في انتخابات مبكرة

تشهد تركمانستان انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم السبت، من المتوقع أن يفوز بها سردار، نجل رئيس البلاد الحالي قربان قولي بيردي محمدوف، ليخلف والده في حكم تلك الدولة الغنية بالغاز الواقعة في آسيا الوسطى، ويبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

ودعا الرئيس بيردي محمدوف، الذي يتولى السلطة، منذ العام 2007، إلى الانتخابات الشهر الماضي، قائلًا إنه يريد إفساح المجال لجيل جديد من الزعماء، وسرعان ما رشح الحزب الديمقراطي الحاكم ابنه.

ويخوض سردار (40 عامًا)، الذي سبق أن تمت ترقيته بالفعل إلى منصب نائب لرئيس الوزراء، المنافسة أمام 8 مرشحين آخرين، بعضهم من الموظفين العموميين في درجات منخفضة وغير معروفين تقريبًا.

وقال الرئيس المنتهية ولايته إنه سيظل رئيسًا لمجلس الشيوخ بعد تسليم مقعد الرئاسة.

ويوجد في تركمانستان، الجمهورية السوفيتية السابقة المتاخمة لإيران وأفغانستان، رابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتُصدر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين وروسيا.

وغالبية سكان البلاد من التركمان، في حين توجد أقليتان كبيرتان، هما: الأوزبك، والروس.

ونحو 89% من سكان البلاد من المسلمين السنة، في حين يشكل عدد المسيحيين قرابة 9%، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

ويعتمد اقتصاد البلاد بالدرجة الأولى على صناعة النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والنسيج.