جنود روس يختطفون عمدة ميليتوبول الأوكرانية

اختُطف عمدة ميليتوبول الجمعة بأيدي جنود روس يحتلون هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون وهو ما أكده لاحقا الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال البرلمان الأوكراني ”رادا“ على تويتر إن ”مجموعة من عشرة محتلين خطفوا رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف“، مضيفا ”كان يرفض التعاون مع العدو“.

بحسب المصدر نفسه، اعتُقل العمدة أثناء وجوده في مركز الأزمات بالمدينة، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب زابوروجيا، حيث كان يتابع مسائل تتعلق بالإمداد.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو مساءً، ”اليوم في ميليتوبول، أسر الغزاة عمدة المدينة إيفان فيدوروف. عمدة يدافع بشجاعة عن أوكرانيا وأفراد مجتمعه“.

أضاف ”يتعلق الأمر بكل وضوح بمؤشر على ضعف الغزاة (…) لقد انتقلوا إلى مرحلة جديدة من الإرهاب يحاولون من خلالها القضاء على ممثلي السلطات الأوكرانية المحلية الشرعية“.

وتابع زيلينسكي ”بالتالي يعدّ القبض على عمدة ميليتوبول جريمة ليس بحق شخص محدد وضد مجتمع معيّن وضد أوكرانيا فحسب. إنها جريمة ضد الديموقراطية في ذاتها (…) إن أعمال الغزاة الروس ستتم مساواتها بأفعال إرهابيي (تنظيم) الدولة الإسلامية“.

في وقت سابق نشر نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، مقطع فيديو على تلغرام يظهر جنودا من مسافة بعيدة يخرجون من مبنى ويمسكون رجلا يرتدي ملابس سودا، وبدا أن رأسه مغطى بكيس أسود.

بحسب البرلمان الأوكراني ”رادا“، كانت مسؤولة محلية أُخرى، هي نائبة رئيس مجلس زابوروجيا الإقليمي، ليلى إبراغيموفا ، قد اختُطِفت ثم أطلق سراحها قبل أيام قليلة.

قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، كان عدد سكان مليتوبول يزيد قليلا عن 150 ألف نسمة.

بالتزامن مع ذلك، قالت شركة أمريكية خاصة إن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يوم الجمعة أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.

وقالت الشركة إن إحدى الصور أظهرت عناصر من كتيبة مدفعية روسية تطلق النار بكثافة في اتجاه جنوبي شرقي. وتابعت أنها لا تستطيع تأكيد أهداف الكتيبة لكن الأضرار التي لوحظت في البلدة كانت على بعد حوالي سبعة كيلومترات جنوب شرقي انتشار المدفعية.

وأظهرت صورة أخرى طوابير طويلة من السيارات تقل أشخاصا يحاولون الفرار من كييف كما أظهرت أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف.

وواصلت القوات الروسية قصف المدن في أنحاء أوكرانيا ويبدو أنها تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم محتمل على كييف.