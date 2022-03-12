وسط انتشار روسي كثيف..كييف تتحول إلى قلعة لصد هجوم وشيك

قالت شركة أمريكية خاصة إن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يوم الجمعة أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.

وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي ظهرت في الصور.

وقالت الشركة إن إحدى الصور أظهرت عناصر من كتيبة مدفعية روسية تطلق النار بكثافة في اتجاه جنوبي شرقي. وتابعت أنها لا تستطيع تأكيد أهداف الكتيبة لكن الأضرار التي لوحظت في البلدة كانت على بعد حوالي سبعة كيلومترات جنوب شرقي انتشار المدفعية.

وأظهرت صورة أخرى طوابير طويلة من السيارات تقل أشخاصا يحاولون الفرار من كييف كما أظهرت أخرى استمرار اشتعال النيران في مطار أنتونوف.

وواصلت القوات الروسية قصف المدن في أنحاء أوكرانيا ويبدو أنها تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم محتمل على كييف.

واقتربت القوات الروسية من كييف يوم الجمعة، حيث قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية تتحول إلى ”قلعة“ واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف الممرات الإنسانية مرة أخرى.

لا يزال مئات الآلاف من المدنيين محصورين في مدن أوكرانية ، بما في ذلك ماريوبول المحاصرة ، في ظل حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين موسكو وكبار دبلوماسيي كييف دون إحراز أي تقدم ، بحسب وكالة فرانس برس.

وحذر الجيش الأوكراني في بيان من أن ”العدو يحاول القضاء على دفاعات القوات الأوكرانية حول“ مناطق إلى الغرب والشمال الغربي من العاصمة ”لإغلاق كييف“.

واضاف البيان ”لا يمكننا استبعاد تحرك العدو باتجاه الشرق باتجاه بروفاري“.

وفي العاصمة ، قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن نصف السكان قد فروا ، مضيفًا أن المدينة ”تحولت إلى قلعة“.

كل شارع وكل مبنى وكل حاجز تم تحصينه ”.

تحاصر القوات الروسية حاليًا ما لا يقل عن أربع مدن أوكرانية رئيسية ، وقد وصلت المركبات المدرعة إلى الحافة الشمالية الشرقية لكييف ، حيث تعرضت الضواحي بما في ذلك إيربين وبوتشا لقصف مكثف لأيام.

وصف جنود أوكرانيون قتالًا عنيفًا للسيطرة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة ، وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس ضربات صاروخية في فيليكا دميركا خارج حدود مدينة كييف.

بغضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من أربع مدن أوكرانية يوم الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.

واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى هناك اليوم السبت.