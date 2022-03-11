عقوبات أمريكية ضد كيانات روسية على صلة بكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتصل بكوريا الشمالية الجمعة بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين أن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عمليتي إطلاق جرت مؤخرا.

وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.

تأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وبالتزامن مع ذلك فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على مزيد من أفراد النخبة المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة الضغط عليهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين من شملتهم العقوبات اليوم، عشرة أشخاص من مجلس إدارة مصرف (في.تي.بي) و12 عضوا بمجلس الدوما وأسرة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وتأتي العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية، عقب تصريح مسؤول أمريكي كبير، الخميس، قال فيه إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 شباط/ فبراير، و4 آذار/ مارس، كانت تهدف إلى اختبار ”عناصر منظومة جديدة“ لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن ”إطلاق الصواريخ أتى بطبيعة الحال لاختبار عناصر من هذه المنظومة الجديدة قبل أن تعمد كوريا الشمالية إلى عملية إطلاق بالمدى الفعلي التي قد يقولون إنها تجربة فضائية“.

وسبق لبيونغ يانغ أن قالت بعد هذه التجارب في نهاية شباط/ فبراير، ومطلع آذار/ مارس، إن الأمر يتعلق بتجارب لتطوير أقمار اصطناعية.

وردا على ذلك، ستعلن الولايات المتحدة إجراءات ”لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى منتجات وتكنولوجيا غربية تسمح لها بتطوير برامج أسلحة محظورة“، و“ستلي ذلك خطوات أخرى في الأيام المقبلة“ على ما أفاد المسؤول الأمريكي.

وتابع: ”قررت الولايات المتحدة الكشف علنا عن هذه المعلومات وتشاركها مع الحلفاء والشركاء، لأننا نعطي الأولوية لخفض المخاطر الإستراتيجية، ولأننا نؤمن بأن الأسرة الدولية يجب أن تتكلم بصوت واحد لمعارضة التطوير المستقبلي لأسلحة كهذه من جانب كوريا الشمالية“.

وأضاف: ”سنستمر بالسعي إلى الحوار الدبلوماسي ونحن مستعدون لإجراء لقاء دون شروط“ مسبقة مع الكوريين الشماليين.

وفشلت واشنطن وشركاؤها مطلع الأسبوع، في إقرار نص في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية بسبب معارضة روسيا والصين.