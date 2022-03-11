روسيا تعتزم تزويد روسيا البيضاء بأسلحة متطورة

قالت وكالة (بلتا) الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء إن زعيمي روسيا وروسيا البيضاء اتفقا اليوم الجمعة على أن تزود موسكو جارتها الصغيرة بأحدث العتاد العسكري في المستقبل القريب.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو اتفقا خلال اجتماعهما في الكرملين على اتخاذ خطوات مشتركة من أجل الدعم المتبادل في وجه العقوبات الغربية بما في ذلك ما يتعلق بأسعار الطاقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قال فيه إن ”روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين لتدمير أوكرانيا“، بعدما أعلنت موسكو أنها ستسمح بإرسال ”مرتزقة“ سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في البلاد.

وهذا يأتي في وقت دعم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط السماح لـ ”متطوعين“، بمن في ذلك أولئك القادمون من الخارج بالقتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”تيليغرام“، ونقلت فحواه وكالة الأنباء الفرنسية: ”إنها حرب مع عدو عنيد جدا.. قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا.. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا“.

وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين في وقت سابق، الجمعة، أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن ”معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال.. هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون“.

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين ”إذا كان الغرب متحمّسا جدا بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضا متطوّعون يرغبون في المشاركة“.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا وناقشا ما دار في الاجتماع الثلاثي مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو.

وأضافت الوزارة في بيان ”تبادل الوزيران التعبير عن القلق من أن روسيا تصعد حملات التضليل لخداع الغرب بما في ذلك في الأمم المتحدة“.