هل عرض بينيت على زيلينسكي الاستسلام لبوتين؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ”ضغط“ على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ عن مسؤول أوكراني كبير، قوله إن ”بينيت أبلغ زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، يوم الثلاثاء الماضي“، أنه ”لو كنت مكانك كنت سأفكر بحياة شعبي، وأقبل العرض“.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأوكراني ”لم يأخذ بهذا الاقتراح“.

وكشف أن ”مكتب الرئيس في كييف لاحظ وجود فجوة كبيرة بين التأييد الكبير لغالبية الجمهور الإسرائيلي، والموقف المتردد للحكومة في القدس“.

ولفت إلى أن ”زيلينسكي كان محبطًا للغاية، ومتألمًا شخصيًا من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة لأنه يهودي“.

واعتبر أن ”الاقتراح الذي عرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية استسلام لروسيا“، وفق ما نقلت عنه ”هآرتس“.

ومضى مبينًا: ”اقترح بينيت أن نستسلم، لكن ليست لدينا نية للقيام بذلك، فنحن نعلم أن اقتراح بوتين هو مجرد البداية“.

وأردف: ”بينيت يعمل كصندوق بريد بين الطرفين، وهذا الأمر لا يسمى وساطة“، معتبرًا أنه فقط يقوم بتمرير المعلومات من جانب إلى آخر.

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن ”هذه الجهود لا قيمة لها ويستخدمها بينيت كذريعة للامتناع عن نقل المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا التي تعرضت للهجوم“.

وأضاف: ”وضع إسرائيل المحايد لا علاقة له بهذا الصدد، فهناك دول أخرى يمكنها تقديم خدمات بريدية مماثلة“.

وتابع: ”إذا كان بينيت يرغب في التوسط، يجب عليه تقديم مقترحات كحل وسط، يمكن أن تفضي إلى نتيجة، وفي حالة حدوث مثل هذه التحركات سنكون ممتنين“.

واستدرك، قائلًا: ”لدى رئيس أوكرانيا وشعبه انطباع بأن مشاركة بينيت، في الجهود الدبلوماسية نابعة من رغبته بالامتناع عن اتخاذ موقف واضح تجاه الغزو الروسي، وذلك خوفًا من الإضرار بالعلاقات مع موسكو“.

وشدد المسؤول في حديثه للصحيفة العبرية، على أن ”الرئيس الأوكراني يشعر أنه استنفد تقريبًا محاولات التأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية من خلال القنوات السياسية ويريد الآن الانتقال مباشرة إلى التحدث للجمهور الإسرائيلي، وهو سبب طلبه التحدث أمام الكنيست بكامل هيئتها“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل طلبت من أوكرانيا ألا تطلب المساعدة العسكرية أو الدفاعية منها، لأن هذا قد يقوّض جهود الوساطة المطلوبة للحفاظ على الحياد“.

ويشترط بوتين لوقف الحرب، الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية، والاعتراف بسيادة المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا، وإعلان ”حياد“ كييف ونزع سلاحها.