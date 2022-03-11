"لوموند": صربيا الاستثناء الأوروبي المؤيد لروسيا

كشف تقرير فرنسي، أن صربيا هي الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي أبدت دعمًا لا مشروطًا لروسيا في حربها على أوكرانيا، وعارضت علنًا فرض عقوبات على موسكو.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، إن ”صربيا الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي شكلت، سواء بالنسبة للحكومة أو للشعب، الاستثناء الأوروبي“.

وأضاف أن ”الآلاف من نشطاء اليمين المتطرف في صربيا خرجوا، يوم الجمعة الماضي، في مسيرة في شوارع بلغراد دعمًا للهجوم على أوكرانيا، ملوحين بالأعلام الروسية“.

وأشار إلى أن ”دامنجان كنزيفيتش، أحد منظمي الاحتجاج، وزعيم حركة الشعب اليمينية المتطرفة، التي اشتهرت في صربيا، خلال السنوات الأخيرة، بهجماتها العنيفة على المهاجرين، أعلن أن كل الروس إخوة للصرب“.

وعلى الرغم من عزلته في المشهد السياسي، فإن مظاهرة اليمين المتطرف تعد موقفًا لافتًا لا يزال مؤيدًا لروسيا بشكل كبير وفق ما صرح به بريدراج بيتروفيتش، مدير الأبحاث في مركز بلغراد للسياسات الأمنية لصحيفة ”لوموند“.

بدورها، قالت صوفيا تودوروفيتش، مديرة البرامج في منظمة غير حكومية تعمل من أجل المصالحة في البلقان إن ”هذا الدعم يتجاوز أقصى اليمين، عليك فقط الاستماع إلى ما يقوله الناس في الشوارع“.

وأضافت تودوروفيتش: ”هناك فرق كبير بين عدد داعمي روسيا وعدد مساندي أوكرانيا، لقد جمعت المظاهرة المضادة لدعم أوكرانيا حوالي 500 شخص فقط“ .

وإلى جانب التضامن التقليدي بين الشعبين السلافي والأرثوذكسي في صربيا، يُنظر إلى الحرب في أوكرانيا، قبل كل شيء على أنها شكل من أشكال الانتقام من قصف الناتو، في العام 1999.

ويسود شعور عام في صربيا، بحسب التقرير، بأن ”روسيا كانت في صف الصرب في عديد الأحداث المفصلية، خاصة عندما قررت القوى الغربية الانتقام من المجازر التي ارتكبها الجيش الصربي في كوسوفو، وقصفت البلاد حينها“.

وكانت حملة القصف تلك صدمة عميقة في صربيا، البلد الذي لم يستوعب حل يوغوسلافيا السابقة أيضًا، بحسب المصدر ذاته.

وقالت صحيفة ”لوموند“ إنه “ خلال الأيام الأخيرة، تبنت العديد من الصحف الواسعة الشعبية أيضًا قضية روسيا، حيث نشرت العديد منها مقالات على صفحاتها الأولى مدعية على سبيل المثال، أن أوكرانيا هي التي هاجمت روسيا“.

وأشارت إلى أن ”الرئيس والرجل القوي في البلاد، ألكسندر فوتشيتش، يظل حذرًا للغاية بشأن السياسة التي يجب اتباعها“.

وتابعت: ”هذا الرجل القومي المعتدل، الذي أظهر ميوله الاستبدادية منذ وصوله إلى السلطة، في العام 2014، هو وزير الإعلام السابق للديكتاتور سلوبودان ميلوسيفيتش وهو فوق ذلك لا يزال بارعًا في التنقل بين المصالح الجيوسياسية المختلفة“.

وكانت صربيا صوتت لصالح القرار الذي يدين روسيا في الأمم المتحدة.

ولكن في الوقت نفسه، بحسب التقرير الفرنسي، ”زادت شركة الطيران الوطنية الصربية من خدماتها إلى موسكو، خلال الأيام الأخيرة، كتعويض عن الرحلات التي ألغتها جميع الشركات الأوروبية الأخرى“.

وأوضح أن ”ذلك يكشف موقفًا واضحًا لمساندة بوتين في غزوه لأوكرانيا الأمر الذي لم يقم به أي من قادة الدول الأوروبية الأخرى“.

وأضاف: ”نظريًا، يبدو من المفترض على الدول المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل صربيا أن تنحاز إلى السياسة الدبلوماسية لبروكسل“.

وأردفت: ”لكن في خضم الحملة لإعادة انتخابه في الانتخابات العامة، في 3 نيسان/ أبريل المقبل، لا يستطيع فوتشيتش تحمل اتخاذ قرار مضاد لموقف أقصى اليمين حول العقوبات المسلطة على موسكو“.

وردًا على مواقف فوتشيتش الموالية لروسيا، طالب عدد من الدبلوماسيين في دول أوروبا مثل ألمانيا، والنمسا، بسحب وضع ”الدولة المرشحة“ لعضوية الاتحاد الأوروبي من صربيا.

ومع ذلك، فإن مثل ”هذا القرار المتطرف يبدو غير وارد“، إذ كشفت صحيفة ”لوموند“ أن اتصالًا هاتفيًا جمع الرئيس الصربي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، شدد فيه الأخير على التعبير عن دعمه لعملية التوازن التي يقوم بها الرئيس الصربي.