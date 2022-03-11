ستولتنبرغ: الناتو لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يتعين على حلف شمال الأطلسي ألا يسمح بتوسع الغزو الروسي لأوكرانيا ليصبح حربا بين الحلف وموسكو، حسبما أعلن أمينه العام ينس ستولتنبرغ، الجمعة، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران.

وقال ستولتنبرغ: ”لدينا مسؤولية الحؤول دون تصاعد هذا النزاع إلى ما وراء الحدود الأوكرانية ليصبح حربا مفتوحة بين روسيا والناتو“.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“ على هامش منتدى في تركيا.

وحذر من أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ”سيؤدي على الأرجح إلى حرب مفتوحة بين الناتو وروسيا“، تتسبب ”بالمزيد من المعاناة والمزيد من الوفيات والدمار“.

وقال إن ”فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيعني أن الناتو سيكون عليه التصدي لمنظومات الدفاع الجوي الروسي ليس فقط في أوكرانيا، إنما في محيط بيلاروس وروسيا أيضا“.

وأضاف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي نظمته تركيا: ”سيعني أن علينا أن نكون على استعداد لإسقاط طائرات روسية؛ لأن منطقة حظر طيران ليست مجرد مسألة تعلنها بل يتعين فرضها“.

وأشار إلى أن تدريب عشرات آلاف الجنود الأوكرانيين من جانب دول أعضاء في الناتو في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الإمدادات العسكرية، كانا على ”أهمية بالغة للقوات الأوكرانية في الحرب ضد القوات الروسية الغازية“.

لكنه أضاف أن ”المسألة الأكثر أهمية هي أن على الرئيس فلاديمير بوتين أن يوقف هذه الحرب العبثية“.

وطالبه بـ“سحب جميع قواته والانخراط بحسن نية في جهود سياسية دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي“.

وأثنى على جهود تركيا في تسهيل محادثات الخميس بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا.

وقال إنه ”من المهم أن يستمر الحلفاء في السعي لدعم وتسهيل التوصل لحل سياسي“.

واعتبر أن ”لتركيا دورا مهما تلعبه في تسهيل نوع من الحوار السياسي المعزز بين موسكو وكييف“.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى أنطاليا.

وردا على سؤال حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ إن الأمر يعود لكييف.

وقال: ”يعود لكييف اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت تطمح للانضمام أو لا. ثم بنهاية الأمر سيعود لـ30 عضوا في الحلف اتخاذ القرار بشأن العضوية“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في مقابلة على شبكة ”إيه بي سي نيوز“ إنه تخلى عن الإصرار على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، وهي من المسائل التي تحججت بها موسكو لتبرير غزوها.

وبين ستولتنبرغ: ”نحترم القرار الأوكراني، بغض النظر عما إذا قدموا طلبا للعضوية أم لا. إنه قرار سيادي أوكراني“.

وأردف: ”المشكلة هي أن روسيا لا تحترم تلك السيادة. إنهم يستخدمون القوة العسكرية ضد دولة مستقلة ذات سيادة لأنهم يرفضون قراراتها وفق المسار الذي اختارته“.