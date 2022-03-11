مع توقف المفاوضات.. رئيس وفد إيران في المحادثات النووية يغادر فيينا

غادر رئيس الوفد الإيراني في المحادثات النووية، علي باقري كني، العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، بعد توقف المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن وكالة الأنباء الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إيران والقوى العالمية علقت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي بسبب ”عوامل خارجية“، بعد أن هددت مطالب روسية في اللحظة الأخيرة بنسف المحادثات التي كانت قد شارفت على الانتهاء.

وكتب بوريل عبر حسابه على تويتر: ”بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق“، لافتًا إلى أن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي ”جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة“.

من جهتها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الموقف الأوروبي بالتأكيد على أن توقف المحادثات مع القوى العالمية لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 قد يخلق زخما لحل أي قضايا عالقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة على ”تويتر“: ”التوقف في محادثات فيينا قد يشكل زخما لحل أي قضية متبقية وعودة نهائية، سيكون الاختتام الناجح للمحادثات هو محور تركيز الجميع.. لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدما من أجل اتفاق جماعي“.

وكانت تقارير صحفية أفادت، في وقت سابق، بأنه ”من المحتمل جدًا أن يتم الإعلان عن تعليق المفاوضات النووية الجمعة، لكن بشكل مؤقت، وذلك بسبب طلب الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة ضمانا مكتوبا من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية“.

ويرى بعض الساسة في إيران أن ”الطلب الروسي من واشنطن سد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي في القريب العاجل“.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد طالب، السبت الماضي، من الولايات المتحدة تقديم ضمانات مكتوبة بعدم تأثير العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي في التجارة مع إيران، حال إحياء الاتفاق النووي.