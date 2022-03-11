زيلينسكي: روسيا تتعاقد مع "قتلة" سوريين لتدمير أوكرانيا‎‎

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن ”روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين لتدمير أوكرانيا“، بعدما أعلنت موسكو أنها ستسمح بإرسال ”مرتزقة“ سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في البلاد.

ويأتي هذا في وقت دعم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط السماح لـ ”متطوعين“، بمن في ذلك أولئك القادمون من الخارج بالقتال في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”تيليغرام“، ونقلت فحواه وكالة الأنباء الفرنسية: ”إنها حرب مع عدو عنيد جدا.. قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا.. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا“.

وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين في وقت سابق، الجمعة، أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن ”معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا القتال.. هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون“.

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحفيين ”إذا كان الغرب متحمّسا جدا بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضا متطوّعون يرغبون في المشاركة“.

ودعم بوتين خطط السماح لمتطوعين، بمن في ذلك أولئك القادمون من الخارج، بالقتال في أوكرانيا في وقت سابق اليوم الجمعة، وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أكثر من 16 ألفا، معظمهم متطوعون من دول الشرق الأوسط، طلبوا المشاركة في الحرب.

وفي إطار التوتر المتصاعد على الساحة بين روسيا وأوكرانيا، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه تلقى ”تقارير موثوقة“ عن عدة حالات استخدمت فيها القوات الروسية ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا مضيفا أن الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة قد يشكل جرائم حرب.