الأمم المتحدة تكشف تلقيها "تقارير موثوقة" عن استخدام روسيا ذخائر عنقودية في أوكرانيا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه تلقى ”تقارير موثوقة“ عن عدة حالات استخدمت فيها القوات الروسية ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا مضيفا أن الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة قد يشكل جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف ”نظرا لتأثيرها الواسع النطاق.. لا يتوافق استخدام الذخائر العنقودية في المناطق المأهولة بالسكان مع مبادئ القانون الإنساني الدولي التي تحكم سير الأعمال القتالية“.

وأضافت: ”نذكر السلطات الروسية بأن توجيه هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك ما يسمى بقصف المناطق في البلدات والقرى والأشكال الأخرى من الهجمات العشوائية، محظور بموجب القانون الدولي وقد يشكل جرائم الحرب“.

وعندما سُئلت عن تغيير محتمل في سياسة فيسبوك من شأنه أن يسمح لبعض المستخدمين بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين والجنود الروس وصفت ثروسيل الأمر بأنه ”مقلق“ وقالت إن مكتبها سوف يطرح المسألة مع الشركة.

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي ”لوتسك“ و“إيفانو فرانكيفسك“ الأوكرانيتين، وعطلتهما عن العمل.

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف ”الأسلحة البيولوجية“ التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنعها بدعم من الولايات المتحدة، في اتهام قللت من شأنه واشنطن ولندن، أمس الخميس، خلال جلسة عقدها المجلس حول سوريا، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وسبق لروسيا أن اتهمت عام 2018 الولايات المتحدة بأنها أجرت سرًا تجارب بيولوجية في مختبر في جورجيا، وهي على غرار أوكرانيا جمهورية سوفيتية سابقة تسعى للانضمام إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ومنذ الأربعاء الماضي، تحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من أن روسيا قد تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقال نائب السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن ريتشارد ميلز، إن ”روسيا نشرت تكرارًا معلومات مضللة بشأن استخدام سوريا المتكرر لأسلحة كيميائية“.

وأضاف أن ”دفق الأكاذيب التي ضختها روسيا أخيرا في محاولة لتبرير الحرب المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا يجب أن يوضح، بصورة نهائية، أنه لا يمكن أيضا الوثوق بروسيا عندما تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا“.

بدوره، قال نظيره البريطاني جيمس كاريوكي إن ”روسيا تواصل حربها العدوانية على أوكرانيا، وتحاصر المدن، وتقتل مدنيين بشكل عشوائي، وتجبر ملايين الأشخاص على الفرار بحثا عن الأمان“.

وأضاف أن ”أوجه التشابه مع سلوك روسيا في سوريا واضحة“ و“المقارنة تمتد أيضا إلى الأسلحة الكيميائية، إذ نرى شبح التضليل الروسي المألوف يلوح في الأفق في أوكرانيا“، حسب تعبيره.