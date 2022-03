الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة إلى "وقفة" في المحادثات النووية.. وإيران تعلق

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية ”جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة“ لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب ”عوامل خارجية“.

وكتب بوريل على حسابه على تويتر: ”بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق“.

As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.

A final text is essentially ready and on the table.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.

من جهتها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الموقف الأوروبي بالتأكيد على أن توقف المحادثات مع القوى العالمية لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 قد يخلق زخما لحل أي قضايا عالقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة على تويتر: ”التوقف في محادثات فيينا قد يشكل زخما لحل أي قضية متبقية وعودة نهائية، سيكون الاختتام الناجح للمحادثات هو محور تركيز الجميع… لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدما من أجل اتفاق جماعي“.

Pause in #ViennaTalks could be a momentum for resolving any remaining issue and a final return.

Successful conclusion of talks will be the main focus of all.

No external factor will affect our joint will to go forward for a collective agreement. https://t.co/pAb0lzGjhd

— Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) March 11, 2022