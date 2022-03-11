الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة إلى "وقفة" في المحادثات النووية.. وإيران تعلق

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية ”جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة“ لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب ”عوامل خارجية“.

وكتب بوريل على حسابه على تويتر: ”بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق“.

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors. A final text is essentially ready and on the table. As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 11, 2022

من جهتها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على الموقف الأوروبي بالتأكيد على أن توقف المحادثات مع القوى العالمية لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 قد يخلق زخما لحل أي قضايا عالقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة على تويتر: ”التوقف في محادثات فيينا قد يشكل زخما لحل أي قضية متبقية وعودة نهائية، سيكون الاختتام الناجح للمحادثات هو محور تركيز الجميع… لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدما من أجل اتفاق جماعي“.

Pause in #ViennaTalks could be a momentum for resolving any remaining issue and a final return. Successful conclusion of talks will be the main focus of all. No external factor will affect our joint will to go forward for a collective agreement. https://t.co/pAb0lzGjhd — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) March 11, 2022

وراى الكاتب والصحفي الإيراني المقرب من الحكومة، عباس إصلاني، أن توقف المحادثات نتيجة عوامل خارجية، هو ”إشارة ضمنية إلى الطلب الروسي الأخير في المحادثات“.

As Russia chief negotiator is meeting JC coordinator Mora, EU FP chief tweets that there will be a pause in the #ViennaTalks “due to external factors”, which seems an implicit reference to the recent Russian demand in the talks. https://t.co/0NLqLyBfRo — Abas Aslani (@AbasAslani) March 11, 2022

في ذات الإطار، اعتبر المبعوث الروسي إلى المحادثات النووية الإيرانية أن اختتام المفاوضات لا يعتمد فقط على موسكو وإن الأطراف الأخرى لديها مخاوف إضافية.

وقال المبعوث ميخائيل أوليانوف للصحفيين عقب اجتماعه مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إن ”إبرام الاتفاق لا يتوقف على روسيا وحدها… هناك أطراف أخرى تحتاج إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى تتم مناقشتها“.

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق، أنه ”من المحتمل جدًا أن يتم الإعلان عن تعليق المفاوضات النووية الجمعة، لكن بشكل مؤقت، وذلك بسبب طلب الوفد الروسي في اللحظات الأخيرة ضمانا مكتوبا من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية“.

ويرى بعض الساسة في إيران أن ”الطلب الروسي من واشنطن سد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي في القريب العاجل“.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طالب السبت الماضي، من الولايات المتحدة تقديم ضمانات مكتوبة بعدم تأثير العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي في التجارة مع إيران حال إحياء الاتفاق النووي.