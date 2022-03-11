نيكاراغوا تسحب سفيرها من إسبانيا بسبب "تهديدات"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت نيكاراغوا يوم الخميس سحب سفيرها من مدريد بسبب ”ضغوط تنطوي على تدخل وتهديدات“ من الحكومة الإسبانية، بينما تفكر إسبانيا في إعادة سفيرتها إلى ماناغوا بعد استدعائها للتشاور في آب/أغسطس 2021.

وأعلنت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا لوزارة الخارجية الإسبانية، ”قرارها بسحب السفير كارلوس ميدنس“.

وبررت القرار بـ“ضغوط مستمرة وتهديدات تنطوي على تدخل ضد سفير (نيكاراغوا) تجعل العمل الدبلوماسي مستحيلا“، كما ذكرت سلطات ماناغوا في بيان.

ويأتي سحب سفير نيكاراغوا من مدريد بينما تحدث وزير الدولة الإسباني لشؤون أمريكا اللاتينية خوان فرنانديز تريغو، عن استعداد إسبانيا لإعادة سفيرتها إلى ماناغوا.

وكانت مدريد استدعت سفيرتها للتشاور في آب/ أغسطس 2021 بعد ما اتهمت ماناغوا إسبانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية والترويج لمرشح معارض للانتخابات الرئاسية، التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وانتُخب دانيال أورتيغا لولاية رابعة على التوالي، بعد أن تم اعتقال جميع خصومه المحتملين أو إجبارهم على النفي.

وذكرت وسائل إعلام في نيكاراغو نقلا عن مصادر في مدريد، أن حكومة أورتيغا رفضت إرسال سفير إسباني.

وأعلنت مدريد أن هذا الرفض سيتبعه رد بالمثل.

من جهة أخرى، غادر السفير البابوي في ماناغوا فالديمار سومرتاغ نيكاراغوا ”على عجل“ الأحد.

وقال مصدر دبلوماسي إنه لا يمكن تفسير هذه الخطوة سوى بأنها ”استبعاد فعلي“.