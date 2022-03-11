روسيا تعطل مطارين عسكريين في أوكرانيا وجهود أمريكية لحل أزمة اللاجئين

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف قوله، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي ”لوتسك“ و“إيفانو فرانكيفسك“ الأوكرانيتين وعطلتهما عن العمل.

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

في الوقت ذاته، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الانفصاليين المدعومين من روسيا استولوا على مدينة ”فولنوفاخا“ الأوكرانية شمالي ميناء ”ماريوبول“ المحاصر المطل على بحر آزوف.

وتعتبر ”فولنوفاخا“ ذات أهمية إستراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبول، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

من جهتها، أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك عن أمل بلادها في فتح ”ممر إنساني“ للمدنيين لمغادرة مدينة ”ماريوبول“ الساحلية الجنوبية المحاصرة، اليوم الجمعة.

وفشلت الجهود المبذولة لتوفير ممر آمن لسكان ماريوبول المحاصرين للمغادرة عدة مرات هذا الأسبوع.

بالتزامن مع ذلك، تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى رومانيا؛ لبحث أزمة اللاجئين المتزايدة في المنطقة بعد يوم من فشل المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في تحقيق أي تقدم لوقف الصراع.

وستلتقي هاريس بالرئيس كلاوس يوهانيس في بوخارست، وهي ثاني محطة لها في رحلة تستغرق ثلاثة أيام في أوروبا الشرقية.

وفي غضون ذلك، ستتحرك الولايات المتحدة إلى جانب مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لإلغاء وضع ”الدولة الأولى بالرعاية“ الذي تحظى به روسيا في محاولة للضغط عليها لإنهاء الصراع مع أوكرانيا.

واجتمعت هاريس مع زعماء بولنديين ولاجئين أوكرانيين في وارسو، أمس الخميس، وجاءت زيارتها وسط خلاف بين البلدين بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وطلب الرئيس البولندي آندريه دودا، مزيدا من المساعدة لإيواء وإطعام الأوكرانيين الفارين من الصراع، وقال إنه طلب من هاريس أن تسرع واشنطن في استقبال اللاجئين الذين يسعون إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة وربما يكون لديهم عائلات هناك.

وفر حوالي 1.43 مليون أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو في 24 فبراير/ شباط. وخلال الفترة نفسها فر أكثر من 291081 أوكرانيا إلى رومانيا.

وفي المجموع، فر أكثر من 2.3 مليون من أوكرانيا حتى العاشر من مارس/ آذار وفقا لتقديرات الأمم المتحدة التي حذرت من أن ما يصل إلى خمسة ملايين شخص قد يفرون من البلاد فيما سيكون أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.