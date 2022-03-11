صحف عالمية: ماريوبول هدف استراتيجي وعسكري لروسيا.. ووساطة أردوغان تحت المجهر

تفرض تطورات وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا نفسها بقوة على تغطيات وسائل الإعلام، بسبب الأحداث المتسارعة التي تحيط بتلك الحرب.

واستعرضت صحف عالمية في تغطيتها صباح السبت سيناريوهات العملية العسكرية، وتحدثت عن هدف استراتيجي ومكسب عسكري مهم لروسيا إذا سيطرت قواتها على مدينة ماريوبول الساحلية.

وناقشت الصحف الدور التركي للتوسط في الأزمة، وسط تقارير تتحدث عن خسائر بنحو 100 مليار دولار لأوكرانيا جراء الحرب.

أهمية ماريوبول العسكرية

اعتبرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن ”الاستيلاء على ميناء ماريوبول الأوكرانية بمثابة هدية للقوات الروسية ومفتاح استراتيجي مهم لتنفيذ خططها العسكرية، مشيرة إلى أن هذا التقدم سيُمكن الجيش الروسي من إنشاء ممر بري بين المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي تم ضمها.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه ”بالنسبة لموسكو، سيؤمّن هذا التحول السيطرة على الساحل الأوكراني على بحر آزوف. ونقلت الصحيفة عن يوهان ميشيل – المحلل البحثي في ​​المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في لندن – أن ”ماريوبول تقاوم غزوًا منذ عام 2014، وتظل هدفًا رئيسيًا للقوات المدعومة من روسيا“.

وأضاف ميشيل، وفقا للصحيفة، أنه ”إذا استولت هذه القوات على ماريوبول، فسوف يحررون قوات الجيش الروسي من خط المواجهة ويجعلها متأهبة ومستعدة لعمليات أخرى، معتبرا أن هذا التقدم – إذا تم – سيكون له أهمية عسكرية تكفي لقلق الأوكرانيين“.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقييم أعدته شركة ”جينس“، وهي شركة عالمية للمخابرات متخصصة في مواضيع الشؤون العسكرية والأمنية الوطنية والفضائية والمواصلات، أن ”الموقع الجغرافي للميناء – الذي يقع على بعد عشرة كيلومترات من المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون – يجعلها ذات أهمية استراتيجية“.

ووفقا للتقييم، فإن ”ماريوبول هي أيضًا مدينة صناعية مهمة، بها مواقع مهمة لإنتاج الحديد والصلب، حيث تدرك موسكو أن الاستيلاء على المدينة والسيطرة على الميناء الرئيسي وكذلك الصناعات المهمة سيضع ضغوطًا اقتصادية على الحكومة الأوكرانية“، بحسب ”التايمز“.

وقالت الصحيفة إنه ”في السيناريو الأكثر ترجيحًا، ستواجه القوات الأوكرانية الموجودة على طول خط الاتصال السابق – خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين قبل الغزو – إما عزلة لوجستية أو تطويقًا“.

وأوضحت أنه ”في هذه الحالة ستكون موسكو قادرة على توحيد المتمردين المدعومين منها في شرق أوكرانيا مع قواتها في شبه جزيرة القرم، معتبرة هذا التقدم إنجازا مهما ”رمزيًا“ من شأنه أن يسلط الضوء على التوسع الروسي“.

وقالت الصحيفة: ”يري المسؤولون الغربيون أن ”تطويق القوات الأوكرانية في الشرق كان أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العملية، لأن هذه القوات هي الأكثر فاعلية وقدرة وتدريبًا وتجهيزًا في البلاد، مشيرين إلى أن السهولة التي يتم بها الاستيلاء على ماريوبول بعد القصف الشديد يمكن أن تؤثر على وجهات النظر والتكتيكات الروسية في المستقبل“.

تحذير مسبق

ميدانيا، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”موسكو شنت هجوما جديدا على مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، يوم الخميس، بعد يوم من قصف إحدى طائراتها مستشفى للولادة، مما يوضح كيف تكثف روسيا مسعى عنيفًا للاستيلاء على بلدات استراتيجية، بتكلفة عالية للمدنيين“.

وأضافت الصحيفة أن ”محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول قد باءت بالفشل على بحر آزوف مرارًا وتكرارًا، حيث أصبح حصارها وقصفها حكاية تحذيرية لما قد يحدث للمدن الأوكرانية الأخرى بينما تضغط روسيا على غزوها“.

وأوضحت الصحيفة أن المدينة أصبحت الآن محاصرة من قبل القوات الروسية التي وصل بعضها إلى أطرافها، بحسب السلطات المحلية. ونقلت عن سيرغي أورلوف، نائب عمدة ماريوبول، قوله إن ”الدفاعات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة لكنها تمكنت من صد الهجمات“.

وأشارت ”الجورنال“ إلى أن ”القصف الروسي اليومي ترك المدينة – التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة – دون طعام أو مياه نظيفة أو كهرباء، حيث أظهرت لقطات فيديو لأجزاء من ماريوبول تشبه المدن التي سوتها روسيا بالأرض في صراعات أخرى، مثل غروزني في الشيشان وإدلب في سوريا“.

خسائر فادحة لكييف

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية عن أوليغ أوستينكو، كبير المستشارين للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قوله إن ”روسيا دمرت 100 مليار دولار من أصول البنية التحتية للبلاد، وذلك في وقت يحذر فيه الاقتصاديون من أن المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي وآخرين لن تغطي الضرر المدمر الذي لحق بإنتاج البلاد“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”في الوقت الذي كشف فيه الاقتصاديون عن تنبؤات رهيبة بالضربة التي تلحق بالاقتصاد الأوكراني، أكد أوستينكو أن الوضع الإنساني أسوأ بكثير مما يمكن أن يتخيله أي شخص“ وحث الدول الغربية على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك فرض حظر فوري وكامل على واردات الطاقة.

وأضاف أوستبنكو، وفقا للصحيفة، أن الاقتصاد الأوكراني ”يعاني من ركود شديد“، موضحا أن ”حوالي 50% من الشركات الأوكرانية أصبحت خارج الخدمة في الوقت الحالي والباقي لا يعمل بكامل طاقته“. كما وصف المسؤول واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا بأنها ”دية“ لرئيسها فلاديمير بوتين.

ووفقا للصحيفة، ”جاءت كلمات أوستينكو في أعقاب الإعلانات عن تدابير لدعم الاقتصاد الأوكراني، حيث وافق صندوق النقد الدولي على 1.4 مليار دولار على شكل تمويل سريع، مع اعتراف الصندوق بأنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى دعم كبير إضافي لدعم جهود إعادة الإعمار بمجرد انتهاء الحرب“.

ورأت الصحيفة البريطانية أن ”المساعدات المالية لن تمنع ضربة مدمرة للاقتصاد الأوكراني هذا العام، حيث تدمر روسيا البنية التحتية، وتمنع الشركات التي تتراوح من مصنعي الصلب إلى منتجي القمح من العمل كالمعتاد وتجبر المواطنين على الاحتماء أو الفرار من البلاد“.

وأشارت ”فاينانشيال تايمز“ في ختام تحليلها إلى أن ”مدى الضرر الذي لحق بحصاد الحبوب هذا العام، والحبوب في الصوامع التي تنتظر التصدير، سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الأضرار التي لحقت باقتصاد أوكرانيا والإمدادات الغذائية على مستوى العالم، حيث تزود أوكرانيا 12% من صادرات القمح العالمية، و16% من الذرة و40% من زيت عباد الشمس“.

ماذا يريد أردوغان؟

من ناحية أخرى، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى قلب الحسابات الجيوسياسية للبلدان في جميع أنحاء العالم رأسا على عقب، وخاصة تركيا – عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي قامت بعمل توازن دقيق بين كييف وموسكو، التي فرضت عليها الحرب بعض الخيارات الصعبة“.

ووصفت المجلة الأمريكية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه مثل سلفه في حقبة الحرب العالمية الثانية، عصمت إينونو، حيث يريد أردوغان إبعاد تركيا عن الصراع قدر الإمكان، مع تعظيم قدرته الخاصة على المناورة، لكنها قالت إنه يواجه ضغوطًا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين.

ورأت المجلة أن ”تركيا تواجه مجموعة من نقاط الضعف أمام روسيا، لذلك تركز استراتيجية أردوغان على دعم أوكرانيا علنا دون تعريض العلاقات مع موسكو للخطر سرا“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ظهرت سلسلة من الدول العازلة (بما في ذلك أوكرانيا) التي حمت تركيا من القوة العسكرية الروسية، مما سمح لأنقرة باتباع سياسة أكثر ميلًا إلى الأمام في أوراسيا، كما فتحت فرصًا جديدة للشركات التركية في روسيا“.

علاوة على ذلك، قالت المجلة إن ”تركيا لجأت أيضًا إلى روسيا للحصول على الطاقة، حيث حصلت في وقت ما على غالبية غازها الطبيعي من روسيا، ووقعت صفقة مع شركة روساتوم المملوكة للدولة الروسية لبناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا في أكويو“.

وأضافت الصحيفة في تحليل لها: ”كما عكست العلاقات المحسنة مع موسكو تقاربًا متزايدًا بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان أول زعيم أجنبي يتصل بأردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والذي تناقض حكمه القوي مع تصاعد الانتقادات الأمريكية والأوروبية بشأن تراجع تركيا الديمقراطي“.

وتحت عنوان ”قانون الموازنة التركي بشأن أوكرانيا أصبح أكثر خطورة“، تابعت المجلة: ”ومع ذلك، تظل روسيا وتركيا خصمين جيوسياسيين، حيث اشتبكت قواتهما ووكلاؤهما مرارًا وتكرارًا – في سوريا وليبيا وجنوب القوقاز“.

في غضون ذلك، رأت المجلة الأمريكية أن ”أوكرانيا المستقلة تخدم أمن تركيا بشكل أفضل بكثير من أوكرانيا الواقعة تحت الهيمنة العسكرية السياسية الروسية، لأن المزيد من التغييرات الإقليمية على حساب أوكرانيا ستسمح لموسكو بتعزيز وجودها البحري على طول الساحل الشمالي للبحر الأسود، وهو ما لا تريده أنقرة“.

واعتبرت المجلة أن ”تركيا ستظل عرضة للرد الروسي – إذا أغضبت بوتين – في مناطق عدة؛ أولها وأسهلها في ملف الطاقة، حيث تعتمد أنقرة على موسكو في الجزء الأكبر من غازها ونسبة كبيرة من نفطها“.

وأشارت المجلة إلى قضية أخرى قد تؤرق تركيا، وهي أن ”روسيا تحتفظ بالقدرة على الرد على المصالح التركية“. وقالت: ”على سبيل المثال، لا تزال إدلب تشكل مسؤولية خاصة، فهي مليئة باللاجئين ومجموعة متنوعة من المتمردين الذين من المحتمل أن يفروا إلى الحدود التركية في حالة وقوع هجوم على المدينة“.