Ukrainian Alarm.. تطبيق من غوغل لتنبيه الأوكرانيين من الغارات قبل وقوعها

أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية، أن مستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“، الخاص بها في أوكرانيا، سيحصلون على تنبيهات عن الغارات الجوية مباشرة على هواتفهم قبل وقوع هجمات متوقعة بالقرب منهم.

وقالت الشركة في في بيان لها مساء الخميس، إنها تعمل مع الحكومة الأوكرانية لطرح نظام تنبيه لهواتف ”أندرويد“ في البلاد.

وأضافت الشركة: ”يعتمد ملايين الأشخاص في أوكرانيا الآن على تنبيهات الضربات الجوية لمحاولة الوصول إلى بر الأمان. وبناء على طلب وبمساعدة من الحكومة هناك، بدأنا في طرح نظام سريع للتنبيهات بالغارات الجوية لهواتف أندرويد في البلاد“.

وفي سلسلة من التغريدات، أوضح نائب رئيس شركة ”غوغل“ للهندسة، ديف بيرك، أن ”النظام يستفيد من آلية تنبيه وقت الاستجابة المنخفض، التي أنشأتها الشركة لتنبيهات الزلازل“.

وأشار بيرك أيضا إلى أن النظام بدأ في الظهور بدءا من يوم الخميس، وأنه سيستهدف جميع هواتف أندرويد في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت ”غوعل“ عن تطبيقها الجديد ”Ukrainian Alarm“، على متجر ”Google Play“، والذي يرسل إشعارات الغارات الجوية إلى الأوكرانيين في المناطق التي بها تنبيهات نشطة.

وأعلنت ”غوغل“ أيضا أنها ستواصل عملها للحد من التوصيات لعدد من وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة عبر منصاتها. كما أوقفت الشركة مؤقتا معظم أنشطتها التجارية في روسيا.

وقالت: ”بعد إعلاننا الأسبوع الماضي أننا أوقفنا إعلانات غوغل مؤقتا في روسيا، أوقفنا الآن الغالبية العظمى من أنشطتنا التجارية في روسيا، بما في ذلك الإعلانات على ممتلكاتنا وشبكاتنا على مستوى العالم لجميع المعلنين المقيمين في روسيا، والاشتراكات السحابية (Cloud) الجديدة، ووظائف الدفع لمعظم خدماتنا وميزات تحقيق الدخل لمشاهدي منصة يوتيوب في روسيا“.

وكانت ”غوغل“ قد أزالت أيضا تطبيقات الوسائط الروسية التي تمولها الدولة من متجر ”Google Play“ في أوروبا.

وأشارت الشركة إلى أن خدماتها المجانية، بما في ذلك محرك البحث وخدمة البريد الإلكتروني، ”Gmail“، ومنصة الفيديوهات ”يوتيوب“، لا تزال تعمل في روسيا، موضحة أنها ستواصل مراقبة التطورات.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، يتخذ العديد من شركات التكنولوجيا -وعلي رأسها غوغل- إجراءات صارمة تجاه موسكو.

وأعلنت غوغل مرارا أنها تعمل على ”دعم الأشخاص في أوكرانيا من خلال منتجاتنا، والدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني، وتقديم معلومات موثوقة وعالية الجودة وضمان سلامة وأمن زملائنا وعائلاتهم في المنطقة“.