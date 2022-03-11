فيسبوك يسمح "مؤقتا" بمنشورات مناهضة لـ"الغزاة الروس"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن فيسبوك، يوم الخميس، أنه قرر استثناء الخطاب المناهض ”للغزاة الروس“ في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيرا إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في ”ميتا“ الشركة الأم لفيسبوك، في بيان، إنه ”بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل الموت للغزاة الروس“.

وأضاف ستون أن فيسبوك لن يسمح بالمقابل ”بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس“.

وأصدرت ”ميتا“ بيانها بعدما قالت وكالة ”رويترز“ للأنباء نقلا عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إن تحديث هذه القواعد ينطبق على كل من أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي حظرت روسيا فيسبوك على أراضيها ردا على قرار المجموعة الكاليفورنية فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصا قناة ”آر تي“ وموقع ”سبوتنيك“.

وانضمت روسيا بذلك إلى الصين وكوريا الشمالية، اللتان تحظران أيضا أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وفرضت روسيا أيضا قيوداً شديدة على الوصول إلى موقع تويتر.

والأسبوع الماضي اعتمدت روسيا قانونا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً كل من ينشر معلومات تهدف إلى ”تشويه سمعة“ الجيش أو تدعو لفرض عقوبات على موسكو.

ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها ضد أوكرانيا، قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة علاقاتها مع موسكو.

وفي هذا السياق علّقت ”مايكروسوفت“ و“آبل“ مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علقت ”نتفليكس“ و“إنتل“ و“إير بي إن بي“ أنشطتها في هذا البلد.