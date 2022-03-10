رويترز: عملية مشتركة للرياض وواشنطن أنقذت شابتين أمريكيتين من أسر الحوثيين

أفادت وكالة ”رويترز“ في وقت متأخر من ليل الخميس، بأن السعودية وأمريكا، نفذتها ”عملية مشتركة“ في كانون الثاني/ يناير الماضي، لإنقاذ شابتين أمريكيتين كانتا أسيرتين لدى الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن ”السعودية والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة في كانون الثاني/ يناير الماضي، لإنقاذ شابتين أمريكيتين كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء“.

وأضاف المصدر الذي أشارت الوكالة إلى أنه اشترط عدم ذكر هويته، أن ”الشابتين البالغتين من العمر 19 و20 عاما، نُقلتا جوا من صنعاء إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية“.

وأكد المصدر أن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة، لكنه امتنع عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية، بحسب وكالة ”رويترز“.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول ما ذكرته رويترز سواء من قبل السلطات السعودية أو نظيرتها الأمريكية.