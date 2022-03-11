تقرير: الصين "الصخرة الصلبة" للرئيس الروسي في مواجهة الغرب

قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، إن أسبوعين من الحرب الروسية على أوكرانيا لم يزعزعا الثقة بين موسكو والعاصمة الصينية بكين، التي تبدو بمثابة ”الصخرة الصلبة“ التي تسند حليفها الروسي في مواجهة الغرب الذي فقد ثقة المعسكر الشرقي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، أن الجهود الأوروبية لإشراك الصين في البحث عن حل دبلوماسي وصلت إلى طريق مسدود وسط تنامي انعدام الثقة في الغرب.

وكتبت ”لوفيغارو“: ”لا طوفان النار الذي سقط على خاركيف أو ماريوبول، ولا موكب معاناة السكان، هزّ الصداقة الصينية الروسية رسميًا“، مستحضرة مقولة ”الصخرة الصلبة“ لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وصفه للعلاقات بين بلاده وموسكو.

وتواجه جهود الأوروبيين وفي مقدمتها جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشراك الصين في البحث عن حل دبلوماسي صعوبات على خلفية تنامي انعدام الثقة في الغرب، بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى ”مؤشر قوي على متانة العلاقات بين موسكو وبكين وانعكاس ذلك على سلوك بوتين تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث حضر بوتين افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وشارك في التوقيع على بيان ضد النظام الدولي الغربي، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع شن الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا وقصف السكان المدنيين وأعاد أهوال الحرب إلى القارة الأوروبية“.

وأوضحت ”لوفيغارو“: ”مع ذلك فإن الصين التي صدمها الهجوم محاصرة في واجهة من الحياد، وهي تدعم موسكو بحكم الأمر الواقع، وترفض وصف ”العملية العسكرية الخاصة“ الروسية بأنها ”غزو“، ولا شيء يظهر أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم تعتزم حث حليفها المحارب على وقف التصعيد رغم مناشدات باريس وبرلين“.

وقد تحدث الرئيس الفرنسي عن طريق الفيديو مع نظيره الصيني في الثامن من آذار/ مارس، برفقة المستشار الألماني أولاف شولتز، لأول مرة منذ بدء الحرب، مع أمل ضعيف في إشراك العملاق الآسيوي بشكل أكبر، حيث يعتقد الأوروبيون أنه يمكن للصين الضغط على روسيا، وفقا للصحيفة.

وفسرت ”لوفيغارو“ فلسفة السياسة الخارجية الصينية تجاه موسكو من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، مؤكدة أنّ ”النظام الشيوعي يحرص على الحفاظ على العلاقة مع القارة القديمة، الشريك التجاري الرئيس، ويحلم بدق إسفين في التحالف عبر الأطلسي، من خلال تشجيع ”الحكم الذاتي الإستراتيجي“ الذي أعلنه إيمانويل ماكرون حين قال إن ”الأطلسي في حالة موت سريري“، ولكن دون تقديم تعهدات ملموسة“.

ووصف تقرير الصحيفة الفرنسية الصين بـ ”الذئب المتجذر في البراغماتية والرؤية الأيديولوجية المشتركة مع سيد الكرملين“، وقالت الصحيفة إن ”زعيمي البلدين اللذين التقيا بالفعل 38 مرة على علاقة وثيقة لا تتزعزع“.

ووفق ”لوفيغارو“، فإنّ ”الإستراتيجيين الصينيين مقتنعون بأن الغرب هو المستفيد الحقيقي من الأزمة، وعلاوة على ذلك فإنّ الصين ليست لديها الثقة بالنفس لمعارضة بوتين، الذي يلعب دور الأخ الأكبر في علاقته بشي جين بينغ“.

ورغم أن باريس لا تزال تُظهر بعض الأمل في التزام صيني، فإن الولايات المتحدة كانت أكثر وضوحا في مهاجمة بكين، وقال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إن ”بكين تتحدث كثيرا عن أهمية الحفاظ على النظام الدولي واحترام السيادة، لكن رفضها إدانة انتهاكات روسيا لوحدة أراضي أوكرانيا يعبّر بصوت أعلى من الكلمات“، بحسب الصحيفة.

وأشارت ”لوفيغارو“ إلى أنه رغم التزام الصين بتحالفها مع روسيا، فإنّها تشعر بالقلق من التصعيد الذي يهدد النمو العالمي واقتصادها، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات الصناعية وواردات الهيدروكربونات، وهي قضية ملحة بالنسبة لشي جين بينغ عشية مؤتمر الحزب الشيوعي هذا الخريف، حيث ينوي الترشح لولاية أخيرة.

ويقول الخبراء إن الضرورة الحتمية المتعثرة قد تدفع بكين إلى لعب دور أكثر نشاطًا في المستقبل إذا تفاقمت الأزمة، وفقا للصحيفة.