الكاهن الهندوسي يوغي أديتياناث يفوز في الانتخابات بأكبر ولايات الهند

فاز الكاهن الهندوسي القومي يوغي أديتياناث اليوم الخميس بولاية ثانية على رأس حكومة ”أوتار براديش“ كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان.

ويعتبر هذا الفوز بمثابة نجاح لرئيس الوزراء الحالي في الهند ناريندرا مودي وحزبه ”بهاراتيا جاناتا“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

فبخطاباته النارية وتهجمه على المسلمين، راهن الراهب البوذي يوغي أديتياناث، بقيادة حزب ”بهاراتيا جاناتا“ القومي الهندوسي إلى الفوز في الانتخابات.

وقبل الانتخابات، لم يلطّف الراهب الذي يرتدي ثوبا أصفر، كلماته، وقال إن الانتخابات ستكون معركة بين ”80% و20%“، في إشارة إلى الانقسام الديموغرافي للولاية دينيا.

وذكر موقع مفوضية الانتخابات، أن النتائج الجزئية تمنح حزب ”بهاراتيا جاناتا“ 202 مقعدا، وهي غالبية في برلمان الولاية، ويتقدم الحزب النتائج للفوز بـ53 من أصل 99 مقعدا باقيا.

ويعزز الفوز فرص يوغي أديتياناث في أن يخلف ناريندرا مودي كرئيس وزراء لأكبر بلد ديمقراطي.

ويعد ”بهاراتيا جاناتا“ أول حزب منذ عام 1985 يحتفظ بالسلطة في هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة.

كذلك، هو في طريقه للاحتفاظ بالسلطة في ثلاث ولايات أخرى – أوتاراخاند ومانيبور وغوا – بينما في بنجاب (شمال) يتجه حزب المؤتمر الذي تقوده عائلة غاندي نحو هزيمة مذلة لصالح حزب آم آدامي اليساري الذي يحكم أيضا ولاية دلهي.

ويوغي أديتياناث (49 عاما) حليق الرأس ويرتدي رداء الرهبان، وكثيرا ما يثير الجدل منذ تعيينه المفاجئ العام 2017 على رأس حكومة ”أوتار براديش“، إحدى أفقر ولايات الهند.

وحفّز الكاهن الناخبين الهندوس على دعم حزب ”بهاراتيا جاناتا“، لاعبا على وتر الدين الحساس ومتجاهلا المسلمين الذين يشكلون خمس سكان الولاية.

وانتخب أديتياناث لعضوية البرلمان للمرة الأولى في سن السادسة والعشرين، ثم أسس ميليشيا يمارس بعض أعضائها باستمرار العنف ضد المسلمين متهمين إياهم بذبح الأبقار أو دعوة الهندوس للإسلام.

ويحظر ذبح الأبقار، المقدسة لدى معظم الهندوس، في الكثير من الولايات الهندية بما فيها ”أوتار براديش“.

وخلال الحملة الانتخابية، هاجم يوغي أديتياناث خصوصا المسلمين الذين وصفهم بأنهم ”ليسوا وطنيين“.

وعند توليه رئاسة حكومة ولاية ”أوتار براديش“، أعلن إجراءات تستهدف المسلمين، مثل الحد من نشاط المسالخ ومكبرات الصوت للآذان.