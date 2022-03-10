روسيا تعلن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين يومياً دون موافقة أوكرانيا

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوزارة ستفتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو (0700 بتوقيت جرينتش) كل يوم.

وقالت الوزارة إن إجلاء الأوكرانيين إلى وجهات في غير روسيا سيجري الاتفاق عليه مع السلطات الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أن الممرات الإنسانية المقترحة من أوكرانيا إلى روسيا ستفتح دون موافقة كييف.

من جهته، قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي للتلفزيون الوطني إن أكثر من 400 ألف مدني تم إجلاؤهم حتى الآن في أوكرانيا، معظمهم من بؤر القتال النشطة.

وأوضح أنه ”تم إجلاؤهم بشكل أساسي من المناطق التي يدور فيها قتال“.

بالتزامن مع ذلك، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الحكومة الروسية إلى السماح للمدنيين بمغادرة المدن والبلدات الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية بأمان، مضيفة أن القوات تطوق الآن مدنا عدة بعد أن دمرت الكثير من البنية التحتية الحيوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: ”خطة بوتين العسكرية للاستيلاء على أوكرانيا بسرعة، من الواضح الآن أنها فشلت، لذا فهو يتحول الآن إلى استراتيجية تقوم على إلحاق أضرار كبيرة بالمراكز السكانية في محاولة لكسر إرادة الشعب الأوكراني، وهو شيء لن يكون قادرا على القيام به“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال، في تصريح له يوم الأربعاء، إن المقترحات الروسية لإنشاء ممرات إنسانية من أوكرانيا إلى روسيا ”سخيفة“.

في ذات الإطار، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن بريطانيا قلقة جدا من احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في أوكرانيا، محذرة أن استخدامها سيكون خطأ فادحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت تراس: ”نحن في غاية القلق بشأن الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية. رأينا روسيا تستخدم هذه الأسلحة من قبل في ساحات صراع، لكن ذلك سيكون خطأ فادحا من جانبها يضاف للأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بوتين بالفعل“.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من نفي الولايات المتحدة اتهامات روسية متجددة بأن واشنطن تدير مختبرات حرب بيولوجية في أوكرانيا.

ووصفت الادعاءات بأنها ”مضحكة“، واقترحت أن موسكو ربما تضع الأساس لاستخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي.