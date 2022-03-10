روسيا تفرض حظرا على صادرات السيارات والطائرات حتى نهاية 2022

ذكرت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب وكالة ”رويترز“، سعت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس للرد على العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا بفرض حظر على تصدير بعض البضائع والسلع الزراعية.

في ذات الإطار، قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم إن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس/ آب، وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.

وأضافت الوزارة أن روسيا ستحظر كذلك صادرات السكر إلى دول ثالثة حتى 31 أغسطس/ آب، مع السماح ببعض الاستثناءات لدول الاتحاد الأوراسي، التي تضم إضافة إلى روسيا، أرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان.

في المقابل، يبحث قادة الاتحاد الأوروبي كيفية خفض اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية وتعزيز الدعم السياسي والمعنوي لأوكرانيا في مواجهة غزو موسكو، لكن من المتوقع أن يرفض القادة طلب كييف الحصول على عضوية الاتحاد سريعا.

كما سيبحث قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد في قصر فرساي قرب باريس، سبل تعزيز دفاعاتهم واقتصاداتهم، مع بدء تأثير العقوبات على موسكو وفرار أكثر من مليوني لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزاء لاتفيا كريجانيس كارينش، الذي تمتلك بلاده حدودا مع روسيا، إنه يجب منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، لكنه أقر بأن هذا سيكون مجرد ”بداية لطريق طويل وصعب“.

وقال للصحفيين: ”من المهم أن نفتح بابا لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يكون الطريق مفتوحا أمامهم كي يسلكوه“.

ودعمت دول شيوعية سابقة، مثل بولندا، بقوة طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن دولا أخرى مثل فرنسا وهولندا ما زالت مترددة في تعليق الإجراءات المطولة المعتادة للانضمام للاتحاد. وأخذت كرواتيا، أحدث عضو في الاتحاد الأوروبي، عشر سنوات للانضمام.

ولأوكرانيا بالفعل اتفاقيات للتجارة الحرة وعلاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سينظر في ضم أوكرانيا إلى برنامج للتبادل الطلابي ودعوتها بشكل أكثر انتظاما إلى الاجتماعات الوزارية بمجرد انتهاء الأزمة.

وأضاف الدبلوماسي: ”هذه طريقتنا في الاستجابة لهم ومنحهم الدعم المعنوي لإظهار أنهم جزء من الأسرة الأوروبية“.