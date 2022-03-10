وزير الخارجية الإيراني يرفض المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية

قالت وكالة ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس بأن المطالب الأمريكية الجديدة في المحادثات النووية غير منطقية وتتناقض مع رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال عبد اللهيان اليوم الخميس إن العقوبات لا تستطيع كبح تقدم بلاده، بعد إطلاق القمر الصناعي العسكري ”نور 2“ إلى مداره هذا الأسبوع.

وتسعى إيران لرفع جميع العقوبات المفروضة عليها خلال محادثات فيينا الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الخميس إن طهران لن تذعن للضغوط الرامية للحد من قوتها الدفاعية وحضورها الإقليمي وتقدمها على درب التكنولوجيا النووية.

وأضاف خامنئي صاحب أعلى سلطة سياسية في البلاد: ”اقتراحات تقليص قوتنا الدفاعية لاسترضاء العدو لا توصف سوى بأنها ساذجة وغير حكيمة… بمرور الزمن، تم رفض هذه المقترحات المعيبة، ولو لم يحدث ذلك، لكانت إيران تواجه الآن تهديدات كبيرة“.

وقال خامنئي: ”الحضور الإقليمي يمنحنا عمقا استراتيجيا ويزيد قوتنا“.

وتابع: ”لماذا نتخلى عنه؟، التقدم العلمي في المجال النووي يرتبط باحتياجاتنا المستقبلية، وإذا تخلينا عنه، فهل سيساعدنا أحد في المستقبل؟“.

ووصلت المحادثات المستمرة منذ 11 شهرا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، إلى مراحلها النهائية، لكنها تعثرت الأسبوع الماضي عندما طالبت موسكو بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها مع إيران.

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا يوم الأربعاء بعد أن أجرى مشاورات في طهران والتقى بمنسق المحادثات إنريكي مورا المسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وكان مورا قد قطع اجتماعاته غير الرسمية يوم الإثنين، قائلا إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات.