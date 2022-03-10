تقرير: روسيا تتبع استراتيجيات في أوكرانيا اختبرتها في النزاع السوري

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

تتّبع روسيا في غزوها لأوكرانيا استراتيجية تقوم على حصار المدن واستهداف البنى التحتية بقصف جوي ومدفعي مدمر، قبل تفعيل ”ممرات آمنة“ لإجلاء المدنيين، في خطوات تذكّر بتدخّلها العسكري في سوريا التي شكلت حقل تجارب لعسكرييها وأسلحتها.

لكن في سوريا، واجهت موسكو التي لم تنشر قوات على الأرض، مع دمشق، مجموعات معارضة مقاتلة مشتتة غالباً وتفتقر إلى السلاح والتجهيزات والدعم الدولي، بينما تواجه اليوم في أوكرانيا مقاومة من جيش منظم، وسط تعبئة سياسية دولية رافضة للغزو.

وبدأت روسيا تدخلها العسكري المباشر إلى جانب قوات الحكومة السورية في أيلول/ سبتمبر 2015، وكانت من أبرز داعمي دمشق منذ اندلاع النزاع في 2011.

وسرعان ما ساهم تدخّلها في قلب موازين القوى على الأرض لصالح حليفتها على جبهات عدة بعدما كانت القوات السورية خسرت جزءا كبيرا من الأراضي.

ومنذ أن بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، زجّت روسيا عشرات الآلاف من قواتها في الهجوم، ويشارك هؤلاء في قصف وحصار مدن رئيسية باتت تحت مرمى نيرانهم، ما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار.

وتقول موسكو إنها لا تستهدف مناطق مدنية، رغم وجود أدلة تظهر عكس ذلك، دفعت منظمات حقوقية وقوى غربية بينها واشنطن إلى الحديث عن ”تقارير موثوقة“ تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، وخصوصا باستهدافها مدنيين.

ويقول مصدر عسكري فرنسي تحفّظ عن ذكر اسمه لوكالة ”فرانس برس“ إنّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شكلت ”تغيراً في النطاق“، معتبراً أنّ ”سوريا كانت مسرحاً صغيراً“.

لكنّ الكثير من التكتيكات المتبعة في أوكرانيا مستمدة من تجربة روسيا في سوريا، حيث اكتسب عديدها خبرة عملية واختبرت معظم مكونات ترسانة الكرملين العسكرية.

ومن بين كبار الجنرالات الروس الذين شاركوا في مهمات في سوريا، برز مؤخراً اسما اللواء أندري سوكوفيتسكي، نائب قائد جيش الأسلحة المشتركة الحادي والأربعين، الذي قتل الشهر الحالي في أوكرانيا، والجنرال فيتالي غيراسيموف الذي أعلنت كييف مقتله، ولم تؤكده موسكو.

ويقول الباحث المتخصص في الجغرافيا السورية فابريس بالانش لوكالة ”فرانس برس“: ”بالنسبة إلى روسيا، تشكل سوريا حقل تدريب للعتيد والعتاد“.

إستراتيجية ”جرائم الحرب“

لطالما اتّهمت منظمات حقوقية ودولية روسيا بدعم الحكومة السورية في حصارها للمناطق الخارجة عن سيطرتها وتضييق الخناق عليها عبر استهداف البنى التحتية والمرافق الصحية والخدمية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من أجل دفع السكان ومقاتلي المعارضة إلى إخلاء مناطقهم.

ويوضح بالانش أنه على الدوام ”كان هدف روسيا الأول في سوريا إعادة السيطرة على المدن الكبرى“ بدءاً من حلب في نهاية 2016 إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق عام 2018 بهدف منح الرئيس بشار الأسد ”شرعية“.

ويشير إلى تشابه مع أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية باتجاه مدن كبرى أبرزها كييف ”التي تشكل مصدر شرعية للسلطة“ تسعى إلى تجريدها منها.

وكما في سوريا سابقاً، تتبع روسيا في أوكرانيا راهنا، وفق بالانش، أسلوب ترويع المدنيين عبر الانتقال من ”قصف مواقع عسكرية إلى بنى تحتية في مجالي الصحة والطاقة لجعل حياة المدنيين مستحيلة ودفعهم إلى المغادرة“، وبالتالي ”تسهيل مهمة تقدم القوات“ في الميدان.

وخلال هجمات عسكرية العام 2016 على مدينة حلب (شمال) ثم على محافظة إدلب (شمال غرب) بين عامي 2019 و2020، شنّت موسكو مع قوات الحكومة السورية غارات استهدفت ”بشكل متعمّد“ عشرات المدارس والمستشفيات والأسواق، موقعة الكثير من الضحايا، غير آبهة بنداءات دولية لتحييد المنشآت المدنية.

وقبل يومين من بدء الهجوم الروسي، أبدى مدير منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ كينيث روث قلقه من ”إمكان استنساخ استراتيجية جرائم الحرب“ في سوريا مجدداً في أوكرانيا.

ومع بدء الغزو، اتهمت منظمات حقوقية بينها ”هيومن رايتس ووتش“ والعفو الدولية روسيا باستخدام قنابل عنقودية في قصف على مدرسة ومستشفى في مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد، بما يرقى إلى ”جرائم حرب“.

واتهمت كييف موسكو بقصف مستشفى للأطفال والتوليد الأربعاء في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا، ما أثار موجة استنكار دولية وتنديد بما وصفوه بأنه ”جريمة حرب“.

وفي سيناريو كانت روسيا المهندس الرئيسي له في سوريا لإخلاء السكان من مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري، أعلنت موسكو فتح ”ممرات إنسانية“ في أوكرانيا لإجلاء الآلاف، في إستراتيجية يشكّك محللون بجدواها.

تباينات

لا يحول التماهي في التكتيكات التي اتبعتها روسيا في البلدين دون وجود تباينات على مستويات عدة، يتعلّق أبرزها بنطاق الهجوم وطبيعة المنخرطين فيه.

ويوضح الباحث في معهد ”نيولاينز“ نيكولاس هيراس لوكالة ”فرانس برس“: ”في سوريا، اعتمدت روسيا بشكل أساسي على قوّتها الجوية وبعض الوحدات المتخصصة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات الموالية للأسد“، فيما ”الروس هم القوة المقاتلة“ الرئيسية في أوكرانيا.

ويشير هيراس إلى تباين كذلك على صعيد قدرات القوات العسكرية، إذ تواجه روسيا في أوكرانيا جيشاً نظامياً مدعوماً من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن دول أوروبية تمدّه بالسلاح، عدا عن أنه يمتلك أساساً قدرات مضادة للطائرات والدروع.

في المقابل، خاضت روسيا في سوريا ”حرباً على نطاق أصغر كانت لها فيها سيطرة كاملة“، بحسب هيراس.

ويرى الباحث غير المقيم في مجلس الشؤون الدولية الروسي أنطون مارداسوف أن لروسيا بعد تجربتها القتالية في سوريا تصوراً أوضح عن أنظمة أسلحتها وكيفية عملها.

ويقول: ”صحّحت الكثير من أوجه القصور في أسلحتها العالية الدقة براً وبحراً وجواً التي تم اكتشافها خلال استخدام أنظمة الصواريخ في سوريا“.

ويضيف: ”في أوكرانيا، يتم استخدام الأسلحة العالية الدقة بشكل فاعل ودقيق للغاية“.