هل ينجح بايدن باستغلال الغزو الروسي لأوكرانيا في تعزيز شعبيته؟

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

من تصفيق حار في الكونغرس إلى تحسن في استطلاعات الرأي، يتمتع الرئيس الأمريكي جو بايدن بزخم سياسي جديد لأسلوب تعامله مع الحرب في أوكرانيا، لكن الخبراء يحذرون من أن ذلك لا يدوم.

ولقي الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 79 عاما، الأسبوع الماضي، حفاوة بالغة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس عندما شدد خلال خطابه عن حال الاتحاد، على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا.

واعتُبر الوفاق الذي جمع بين الحزبين الأمريكيين المتنافسين من اللحظات القليلة الهامة في بلد يشهد انقسامات سياسية عميقة خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، في وقت لاحق هذا العام.

ولكن مع معدلات تأييد منخفضة وتعثر مشروعاته الإصلاحية في الكونغرس، هل يستطيع الرئيس الأمريكي الاستفادة من هذا الالتفاف الشعبي؟.

وبحسب المفهوم الذي طرحه أستاذ السياسة جون مولر عام 1970، يميل الأمريكيون إلى تبني آراء قائدهم خلال الأزمات الدولية.

وستلعب المكاسب التي تحققت في ملف وباء كوفيد-19 دورًا أيضًا حتى وإن طغت عليها الحرب في أوكرانيا.

وقال آلان أبرامويتز أستاذ العلوم السياسية بجامعة إيموري: ”نشهد الآن.. دعمًا قويًا جدًا بين الناس وحتى بين الجمهوريين للإجراءات التي اتخذها“.

وأضاف أن تلك الإجراءات وبينها العقوبات الواسعة على روسيا والدعم المالي والعسكري لأوكرانيا كان لها ”تأثير متواضع غير مباشر على نسبة التأييد له عموما“.

إعادة ضبط

وتبلغ شعبية بايدن الآن 42,7 %، وفقًا لمركز استطلاعات الرأي ”فايف ثيرتي إيت“، نسبة تعد منخفضة لكنها أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة 40 % المسجلة في 27 شباط/فبراير.

وغالبا ما يتعرض بايدن الرئيس الأكبر سنا بين الرؤساء الأمريكيين، لانتقادات من جمهوريين لضعف طاقته ونفوذه.

ولذلك، يرى أبرامويتز أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تساعد بايدن على ”تغيير صورته كقائد لدى الناس عموما“، وكذلك ”استعادة بعض الأسس التي تخلى عنها بالانسحاب من أفغانستان والذي اعتبر كارثيا للغاية“.

ويعزو الباحث ارتفاع شعبية بايدن إلى حد كبير إلى تحسن الآراء داخل حزبه، رغم أن سلفه دونالد ترامب أحرج بعض زملائه الجمهوريين بتعليقات تشيد بذكاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترى كابري كافارو، النائبة الديمقراطية السابقة في مجلس شيوخ ولاية أوهايو والأستاذة في الجامعة الأمريكية أن بايدن يحاول ”إعادة ضبط“ رئاسته.

وأشارت إلى أن الأزمة الأوكرانية أخذت الحصة الأكبر من خطاب بايدن عن حال الاتحاد، لكنه سلط الضوء أيضًا على قضايا رئيسية تهم الناس في مختلف الأطياف السياسية: الهجرة ودعم الشرطة للمحافظين، وحقوق الإجهاض والرعاية الاجتماعية.

وخرج بخطط تحول كبيرة ومشروعات ملموسة مثل خفض أسعار الأدوية وإعادة بناء الجسور وفتح المصانع.

وتعتقد كافارو أن التحول الذي قام به بايدن هو محاولة ”لإعادة رسم“ صورته ليبدو ”شخصا أكثر براغماتية أو اعتدالًا“، بعد شهور من اعتباره ”دمية ما لهذا التحالف التقدمي الذي حقق له الفوز في الانتخابات“.

وضع غير رابح

وتقول كافارو إن بايدن ”في وضع غير رابح مهما كان الأمر“، وترى أن ”هناك مخاطرة دائما لمن يسعى لإرضاء الجميع. فلا أحد يصدق أن لديه قناعة“.

وسيتعين على البيت الأبيض أيضًا إدارة الأضرار الجانبية للعقوبات الروسية على الاقتصاد الأمريكي الذي سجل مستويات تضخم قياسية في الأشهر الأخيرة.

وقبل أن يفرض بايدن حظرا على النفط الروسي الثلاثاء، أيد 71 % من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع لجامعة ”كوينيبياك“، الإجراءات ضد روسيا حتى لو تسببت في زيادة أسعار الوقود.

وأعطت الأزمة الأوكرانية ملاذا للرئيس الأمريكي من لائمة ارتفاع أسعار الوقود، والتي كانت زادت بشكل مطرد قبل الغزو الروسي.

ورد بايدن على صحفي سأله يوم الثلاثاء عما يمكن أن يقرره لخفض الأسعار قائلا: ”لا يمكنني فعل الكثير الآن… روسيا مسؤولة“.

ومع ذلك، لا يزال ارتفاع الأسعار أحد النقاط التي يعتزم الجمهوريون استخدامها في حملاتهم الانتخابية.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي في تغريدة: ”اليوم هو خطأ روسيا، قبل ذلك، كان خطأ أوبك، وقبل ذلك، كان بسبب الفيروس“، وتابع: ”كم يجب أن تبلغ أسعار الوقود قبل أن يتحمل بعض المسؤولية؟“.