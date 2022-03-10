حذر من ارتفاع أسعار الغذاء.. بوتين: العقوبات الغربية على روسيا "غير مشروعة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة، وإن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال ترؤسه اجتماعا حكوميا، اليوم الخميس، أن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بـ ”العقوبات الغربية غير المشروعة“.

ولفت إلى أنه لم يكن هناك بديل لما تسميه روسيا ”العملية العسكرية الخاصة“، التي بدأتها الشهر الماضي في أوكرانيا، وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.

وتابع قائلا: ”هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال.. هناك بعض المشاكل والصعوبات، لكننا تغلبنا عليها في الماضي، وسنتغلب عليها“.

وحول أسعار الغذاء العالمية، أكد الرئيس الروسي أنها سترتفع أكثر، إذا كثفت الدول الغربية الضغوط الاقتصادية على روسيا، المنتج العالمي الرئيسي للأسمدة.

وبعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، أكد بوتين أن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

من جانبه، قال وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، خلال الاجتماع، إن الأمن الغذائي الروسي مضمون، وإن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.

وفي كلمة له بنفس الاجتماع، قال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج، وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.

وارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي في شباط/ فبراير، لتسجل زيادة سنوية بنسبة 20.7%، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وواصلت الأسعار ارتفاعها في العديد من الأسواق هذا الشهر.

وتصاعدت، أمس الأربعاء، أزمة غذاء عالمية أثارها الغزو الروسي، بتشديد إندونيسيا للقيود على صادراتها من زيت النخيل، لتضاف إلى قائمة طويلة من الدول المنتجة التي تسعى لإبقاء إمدادات مواد غذائية رئيسية داخل حدودها.

ويهدد الصراع الدائر في أوكرانيا إنتاج الحبوب العالمي وإمدادات زيوت الطعام وصادرات الأسمدة، مما يدفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء.

ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تمثل فيه القدرة على شراء الغذاء تحديا مع سعي الاقتصادات للتعافي من آثار جائحة كورونا، كما تسهم في رفع معدلات التضخم على مستوى العالم.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي زيوت الطعام، كما تسهمان بنحو 30% من صادرات القمح العالمية.

وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الأربعاء، عن حظر تصدير نطاق كبير من المنتجات الزراعية منها الشعير والسكر واللحوم حتى نهاية العام الجاري.