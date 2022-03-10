الكرملين: الاقتصاد الروسي في حالة "صدمة" بسبب حرب اقتصادية غير مسبوقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرض ”لصدمة“، وإن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بـ ”حرب اقتصادية غير مسبوقة على الإطلاق، تشن على موسكو“، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: ”اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة، وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها“.

ووصف بيسكوف الوضع بـ ”المضطرب“، لكنه قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف بيسكوف: ”هذا غير مسبوق على الإطلاق، الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يشن مثلها من قبل، لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء“.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مرسوما يفرض قيودا على استيراد وتصدير بعض السلع والمواد الخام حماية لأمن روسيا الاتحادية، وفقا لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء.

ولم تذكر الوكالة، السلع والمواد التي تشملها القيود.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، حظرا شاملا على كل ورادات النفط الروسية، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بايدن في كلمة تلفزيونية: ”سنمنع روسيا من الوصول إلى بعض الأسواق والشركات الدولية لتنسحب من أوكرانيا، كما سنواصل احترام البند الخامس من ميثاق حلف الناتو ولن نقبل بأي اعتداء على دول الحلف“.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن الدول في جميع أنحاء العالم تتحد في موقفها بشأن ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتماد على النفط الروسي، حتى لو كان ذلك صعبا على بعض الدول في وسط أوروبا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقال جونسون بعد اجتماع مع زعماء التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا: ”كان هناك اتفاق بشأن ضرورة التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي ونحن ماضون قدما، حتى على الرغم من أن هذا صعب للغاية على بعض الدول الأوروبية… ما نقوم به هو اتخاذ الخطوة الأولى“.

وأضاف جونسون: ”هذه خطوة كبيرة يتخذها العالم… يتزايد الاشمئزاز ويتصاعد الغضب في جميع أنحاء العالم مما يحدث في أوكرانيا، ويضيق الخناق على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق، إنها ستتخلص تدريجيا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022.