إيران.. صحف "إصلاحية" تنتقد الدور الروسي في "محادثات فيينا"

تلتزم الصحف الحكومية في إيران أو المقربة من معسكر المتشددين بتوجيه اللوم إلى روسيا بعرقلة إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، فيما يبدو الموقف أكثر وضوحاً بانتقاد روسيا عبر تصريحات السياسيين الإصلاحيين وأذرعهم الإعلامية.

وقالت صحيفة ”شرق“ الإصلاحية الإيرانية، اليوم الخميس، إن روسيا لن تكون جزءاً من الحل في إبرام اتفاق في فيينا بسبب أزمتها المتصاعدة مع الدول الغربية جراء الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة في مقال افتتاحي لها كتبه النائب السابق ”جلال ميرزايي“، أن ”روسيا هي جزء من الحل في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ونظرًا لأن الأزمة الأوكرانية خلقت فرصًا حتى الآن، فمن المحتمل أنه بينما يواجه الغرب روسيا فلن يكون ذلك متاحا كحل، ونتيجة لذلك فإن الاتفاق في فيينا سوف يتأخر“.

وأضافت الصحيفة أن ”الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط وفرا فرصة غير عادية لتسريع إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حتى أن الأمريكيين كانوا قبل هذه الأزمة يأملون أن تقبل إيران بعض شروطها المسبقة“.

ولفت الكاتب ميرزايي إلى أن ”هناك مشكلة ايضاً في صانع القرار في الحكومة الإيرانية، حيث يرى أن الوضع الحالي فرصة لكسب المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة، وبالتالي فالتأخير لعدة أيام في إبرام الاتفاق ليس مضراً“.

وعبر عن مخاوفه من وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وقال ”في هذه الحالة سوف يهدأ جزء من الالتهاب في سوق الطاقة، خاصة ارتفاع أسعار النفط، ولن يكون لدى الأوروبيين بعد الآن الاندفاع الحالي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران للحفاظ على توازن سوق النفط“.

السلوك الروسي

من جانبها، قالت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، إنه ”أثارت قصة طلب روسيا من الولايات المتحدة تقديم ضمانات خاصة لها في إحياء الاتفاق النووي الذي كان يقترب من مراحله النهائية موجة انتقادات بين الإيرانيين في الأيام الأخيرة“.

وأضاف الكاتب والخبير في الشؤون السياسية الإيرانية أحمد شيرزاد في مقال له ”استذكارًا للتحركات المدمرة للروس في الأحداث التاريخية الماضية وانفصال بعض أجزاء إيران، اعتبر البعض هذا السلوك الروسي في فيينا غير مسبوق، وطالبت مجموعة أخرى من الإيرانيين برد مناسب من أجهزة السياسة الخارجية الإيرانية على هذه السلوكيات“.

واعتبر أنه ”في الوقت الحالي، يبدو أن المحللين مرتبكون بشأن سلوك روسيا ولا يعرفون ما إذا كان سلوك الروس يهدف لصالح الاتفاق النووي وإيران أم على حسابهما“.

الدفاع عن فريق التفاوض

من جانبها، دافعت صحيفة ”إيران“ الحكومية عن فريق التفاوض، الذي يترأسه نائب وزير الخارجية علي باقري كني، مشيرة إلى أن ”باقري كني رغم الانتقادات الغريبة لبعض الشخصيات الإعلامية والسياسية، يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط في المفاوضات باتباع الخطوط الحمراء“.

وفي تقرير لها بعنوان ”واقفا في الغبار“، انتقدت النهج الإعلامي الذي تسلكه بعض وسائل الإعلام في الداخل الإيراني تجاه محادثات فيينا.

وأضافت الصحيفة ”تختلف مفاوضات الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي) بطبيعتها عن الحكومات السابقة (حسن روحاني)، ولم تربط الحكومة الحالية أبدا حياة البلد بمصير المفاوضات“.

وزعمت أن ”الوفد الإيراني لن يسمح للولايات المتحدة بالعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا والجلوس مباشرة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق محتمل في فيينا“، مضيفة ”سنسمح للأمريكيين بعد التحقق من الالتزامات والوفاء بها“.

أصوات مناهضة لروسيا

وبدأت تتعالى الأصوات المناهضة لموقف روسيا الأخير بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بعدما تقدمت بطلب ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لعدم تأثير العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي في التجارة مع إيران.

وهاجم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حميد آوايي، يوم أمس الأربعاء، روسيا بسبب ما وصفه بـ“عرقلتها“ في الوصول إلى اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وقال آوايي في مقابلة مع موقع ”جماران نيوز“، ”لا توجد دولة تريدنا أن نتوصل إلى تفاهم مع القوى الغربية في فيينا، ولم أكن متفائلاً أبدًا بشأن الروس في تلك المفاوضات؛ وخلال الحرب مع العراق عام 1980 سقطت علينا صواريخ روسية“.

من جانبه، قال النائب السابق لرئيس البرلمان علي مطهري، لوسائل إعلام إيرانية إن ”روسيا تسللت إلى الحكومة“ حيث عطلت روسيا المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي وإن المسؤولين الإيرانيين دعموا غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف: ”لسوء الحظ، لدينا عشاق لروسيا في الهيئة الحاكمة نسوا الشعار السياسي لا شرقية ولا غربية، بل حتى في الكتب المدرسية كانت بعض الحقائق التاريخية ضد روسيا تم حذفها، وهذا يعني تشويه التاريخ وخداع الأمة الإيرانية“.

وفي السنوات الأخيرة، اقتربت الحكومة الإيرانية من روسيا والصين من خلال اتباع سياسة ”نظرة إلى الشرق“، وامتنع المسؤولون الحكوميون عن الإدلاء بأي تعليقات يعتقدون أنها قد تضر بالعلاقة.

وكان المسؤولون الإيرانيون حذرين للغاية بشأن انتقاد روسيا، قائلين إن محادثات إحياء الاتفاق النووي لا علاقة لها بالعقوبات الروسية.